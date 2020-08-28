banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Goldman Sachs, yolsuzluk skandalı için Malezya'ya 2,5 milyar dolar ödedi
Goldman Sachs, yolsuzluk skandalı için Malezya'ya 2,5 milyar dolar ödedi
Bu markette her şey ücretsiz
Bu markette her şey ücretsiz
30 Ağustos’ta bu yollara dikkat
30 Ağustos’ta bu yollara dikkat
İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı
İstanbul Valiliğinden sıcak hava uyarısı

Motorlu kara taşıtları, temmuz verileri açıklandı

Temmuz ayında 138 bin 883 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ekonomi 28.08.2020, 11:08
4
Motorlu kara taşıtları, temmuz verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 Temmuz dönemi motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 59,8'ini otomobil, yüzde 22,4'ünü motosiklet, yüzde 11,7'sini kamyonet, yüzde 3,3'ünü traktör, yüzde 1,4'ünü kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde82,6 arttı
Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtlarda yüzde 250,4, otomobilde yüzde 165,0, kamyonette yüzde 103,1, kamyonda yüzde86,0, otobüste yüzde 69,7, minibüste yüzde 53,1, motosiklette yüzde 5,3 artarken, traktörde yüzde 10,2 azaldı.
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 105,4 arttı
Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 545,7, otobüste yüzde 205,2, minibüste yüzde 171,7, kamyonette yüzde 168,1, otomobilde yüzde 116,0, traktörde yüzde 79,7, kamyonda yüzde 72,4 ve motosiklette yüzde 65,0 arttı.
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 23 milyon 653 bin 515 oldu
Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Temmuz ayında 995 bin 755 adet taşıtın devri yapıldı
Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 72,5'ini otomobil, yüzde 15,1'ini kamyonet, yüzde 6,0'ını motosiklet, yüzde 2,1'ini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Temmuz ayında 83 bin 119 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı
Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 18,9'u Renault, yüzde 15,8'i Fiat, yüzde 6,9'u Volkswagen, yüzde 5,9'u Dacia, yüzde5,1'i Skoda yüzde 4,9'u Audi, yüzde 4,6'sı Toyota, yüzde 4,4'ü Opel, yüzde 4,1'i Peugeot, yüzde 4,0'ı Hyundai, yüzde 3,6'sı Honda, yüzde 3,5'i Ford, yüzde 2,9'u Citroen, yüzde 2,7'si BMW, yüzde 2,3'ü Mercedes-Benz, yüzde 2,1'i Volvo, yüzde 2,1'i Seat, yüzde 1,9'u Kia, yüzde 0,9'u Nissan, yüzde 0,6'sı Suzuki ve yüzde 2,9'u diğer markalardan oluştu.
Ocak-Temmuz döneminde 526 bin 939 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı
Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 38,4 artarak 526 bin 939 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 81,6 azalarak 28 bin 373 adet oldu. Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 498 bin 566 adet artış gerçekleşti.
Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 47,8'i benzin yakıtlı
Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 298 bin 241 adet otomobilin yüzde 47,8'i benzin, yüzde 43,1'i dizel, yüzde 6,0'ı LPG yakıtlı olup, yüzde 3,1'i elektrikli veya hibrittir. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 797 bin 195 adet otomobilin ise yüzde 38,3'ü dizel, yüzde 37,1'i LPG, yüzde 24,2'si benzin yakıtlı olup, yüzde 0,2'si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3'tür.
Ocak-Temmuz döneminde en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı
Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 298 bin 241 adet otomobilin yüzde30,6'sı 1401-1500, yüzde 25,7'si 1501-1600, yüzde 23,3'ü 1300 ve altı, yüzde 13,6'sı 1301-1400, yüzde 5,7'si 1601-2000, yüzde 0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.
Ocak-Temmuz döneminde kaydı yapılan otomobillerin 146 bin 24'ü beyaz renkli
Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 298 bin 241 adet otomobilin yüzde 49,0'ı beyaz, yüzde 25,8'i gri, yüzde 7,4'ü siyah, yüzde 7,0'ı mavi, yüzde6,6'sı kırmızı, yüzde 1,6'sı turuncu, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,7'si sarı, yüzde 0,2'si yeşil renkli iken yüzde 0,6'sı diğer renklerdedir.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 28 Ağustos 2020
İmsak 04:48
Güneş 06:20
Öğle 13:10
İkindi 16:53
Akşam 19:51
Yatsı 21:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25