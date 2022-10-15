Motorine zam geldi!

Brent petrol fiyatları ve kurdaki değişikliklerle benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Peş peşe zam gelen motorin fiyatına 13 Ekim'de 2 lira 13 kuruş indirim yapılmıştı. Ancak araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü.

MOTORİNE ZAM

Motorinin fiyatı gece yarısından itibaren 1 lira 1 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 27,42'ye, Ankara'da 27,54'e, İzmir'de ise 27,56'ya yükseldi.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,60 liradan satılıyor.