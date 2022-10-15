Son Dakika
Motorine zam geldi!
Ekim ayında 4 kez zamlanan motorine 13 Ekim'de indirim gelmişti. Ancak araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü. Motorine bir kez daha zam geldi.
Ekonomi 15.10.2022, 11:23
Brent petrol fiyatları ve kurdaki değişikliklerle benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Peş peşe zam gelen motorin fiyatına 13 Ekim'de 2 lira 13 kuruş indirim yapılmıştı. Ancak araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü.
MOTORİNE ZAM
Motorinin fiyatı gece yarısından itibaren 1 lira 1 kuruş arttı. Zammın ardından motorinin litresi İstanbul'da 27,42'ye, Ankara'da 27,54'e, İzmir'de ise 27,56'ya yükseldi.
AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,42 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,60 liradan satılıyor.