Motorine zam geldi! Dördüncü zam ise kapıda...

Motorinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 95 kuruş daha arttı. Benzinde ise fiyat değişikliği yapılmadı.

Zamla birlikte İstanbul'da litresi 25 lira 8 kuruştan satılan motorinin litre fiyatı 26 lira 3 kuruşa yükseldi. Öte yandan motorinin litresi İzmir'de 26 lira 15 kuruşa, Ankara'da ise 26 lira 14 kuruşa çıktı.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,25 TL, yılbaşında 11,43 TL idi.

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (25 AĞUSTOS PERŞEMBE)

İSTANBUL

Benzin: 21,14

Motorin: 26,03

ANKARA

Benzin: 21,25

Motorin: 26,14

İZMİR

Benzin: 21,25

Motorin: 26,15

BRENT PETROLDE SON DURUM

Geçtiğimiz haftadan bu yana 100 doların altında fiyatlanan brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 101,73 dolardan işlem görüyor.

4'üncü zam kapıda

bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 90 kuruş zam gelecek.

Motorine dün gece de 95 kuruş zam gelmişti. Benzinde ise bu gece zam beklenmiyor.