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Motorine öyle bir zam geliyor ki vatandaşın ağzı açık kalacak!
Petrol fiyatlarındaki sert yükseliş sonrasında fiyat artışı yaşandığı akaryakıt pompa fiyatlarına bugün bir zam daha gelecek!
Ekonomi 24.03.2022, 10:18 24.03.2022, 10:23
Bu gece motorine 1 TL 37 Kuruş zam gelecek.
Dün, benzine 1 lira 68 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam gelmişti. Zam sonrası motorinin litre fiyatı 22 Türk Lirası'nı geçerken, benzinin litre fiyatı ise 20 liraya dayanmıştı.
Petrol fiyatlarında artış sürüyor
Mart ayının ortasında 95 dolar seviyesine kadar gerileyen Brent petrol fiyatları, hemen ardından başladığı yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Brent Petrol, 24 Mart Perşembe sabahında spot piyasada 121 dolarlık fiyatla işlem görüyor.