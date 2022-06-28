Motorine indirim kapıda!

Gelen zamlarla motorin litre fiyatı 30 TL'ye benzin litre fiyatı ise 27 TL'yi geçmişti. 22 Haziran Çarşamba günü benzin fiyatına yapılan 25 kuruşluk indirim gelmişti.

2,50 TL indirim gelecek

29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.