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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, dil sürçmesinden midir, bildiği ya da haber aldığı karanlık bir malumattan mıdır bilinmez ’orman yangını olacağını herkes biliyordu’ diyerek itirafta bulunmuş. Kılıçdaroğlu, orman yangının çıkacağını n
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Marmaris’te çıkan orman yangınları süresince ‘zillet ittifakı’nın nerede durduğu, körkütük bir şekilde istismar çukuruna nasıl gömüldüğü bir kez daha teyit edilmiştir. Devlet tüm imkanlarını seferber etmişken Kılıçd
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezasını tartışmalarını çok yararlı gördüğümü şayet bu cezanın tekraren hukuk mevzuatımıza girmesiyle ilgili bir kanun teklifi gelirse de seve seve destek olacağımızı aç
Motorine indirim kapıda!
Hem petroldeki düşüş hem de dolardaki çekilme motorine indirim müjdesini getirdi. 29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim bekleniyor.
Ekonomi 28.06.2022, 10:02 28.06.2022, 10:18
Gelen zamlarla motorin litre fiyatı 30 TL'ye benzin litre fiyatı ise 27 TL'yi geçmişti. 22 Haziran Çarşamba günü benzin fiyatına yapılan 25 kuruşluk indirim gelmişti.
2,50 TL indirim gelecek
29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 27,26 liradan satılıyor.
Otogaz (LPG) fiyatı ise ortalama 12 lira 40 kuruştan satılıyor.