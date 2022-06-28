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Motorine indirim kapıda!

Hem petroldeki düşüş hem de dolardaki çekilme motorine indirim müjdesini getirdi. 29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim bekleniyor.

Ekonomi 28.06.2022, 10:02 28.06.2022, 10:18
Motorine indirim kapıda!

Gelen zamlarla motorin litre fiyatı 30 TL'ye benzin litre fiyatı ise 27 TL'yi  geçmişti.  22 Haziran Çarşamba günü benzin fiyatına yapılan 25 kuruşluk indirim gelmişti. 

2,50 TL indirim gelecek

29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 2,50 TL indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 27,26 liradan satılıyor.

Otogaz (LPG) fiyatı ise ortalama 12 lira 40 kuruştan satılıyor.

#motorin
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