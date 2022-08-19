Motorine dev zam!

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol piyasasında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik göstermeye devam ediyor.

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği faiz kararı dün saat 14.00'te açıklandı. Merkez Bankası uzun süre sabit tuttuğu faizleri 100 baz puan indirmeye karar verirken, doların karara tepkisi ise oldukça sert oldu.

Yeniden 18 liraya yükselen dolar nedeniyle pompa fiyatları da değişti.

Motorinin litre fiyatı gece yarısı zamlanacak. Motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1,07 TL zam bekleniyor.

Motorin fiyatı daha dün 77 kuruş zamlanmış ve litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakasında 23,95TL/lt olarak uygulanıyor. Motorin İzmir’de 24,08TL/lt; Ankara’da ise 24,06TL/lt fiyatla satılıyordu.

Bu gece yarısı gelecek zam ile birlikte motorinin litre fiyatı 25 lirayı aşacak.

BRENT PETROL'DE SON DURUM

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen ve bu haftada 100 doların altındaki seyrini sürdüren Brent petrolün varil fiyatı da 96,16 dolardan işlem görüyor.

Fiyatlardaki düşüşte Çin’deki zayıf ekonomik verilerin dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısında taleple ilgili endişeleri artırması etkili oldu. Çin’de temmuz ayı göstergeleri, ekonomik toparlanmada yavaşlamaya işaret ediyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.