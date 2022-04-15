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Motorine dev zam dalgası yaklaşıyor!
Motorinde neler oluyor? Bir ileri bir geri fiyatlandırma karşısında vatandaş şaşkınlığa uğrarken bu sefer de motorin bir ileri adım attı. Zam araç sahiplerinin kapısında. Motorin fiyatlarına 16 Nisan 2022'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 79 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.
Ekonomi 15.04.2022, 10:50
14 Nisan 2022 itibariyle ortalama akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
İstanbul
Motorin: 20,21 TL
Benzin: 19 TL
Ankara
Motorin: 20,31 TL
Benzin: 19,12 TL
İzmir
Motorin: 20,31 TL
Benzin: 19,11 TL