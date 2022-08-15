Motorine çifte zam!

'PAZARTESİ GÜNÜ ZAM GELİYOR'

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu gece ( 15 Ağustos Pazartesi ) itibariyle motorinin litre fiyatına 1 lira 26 kuruş zam yapılacak.

Pazartesi gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 24,44 TL’ye, 24,55 TL’ye ve İzmir'de 24,57 TL’ye yükselecek.

Geçen hafta gelen zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 21,15 TL'ye, Ankara'da 21,28 TL'ye, İzmir'de 21,27 TL'ye yükseldi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,74 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir yıl önce 7,25 TL, yılbaşında 11,43 TL idi.

'Erdoğan ve Nebati’den akaryakıt açıklaması'



Akaryakıt fiyatları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, artışların sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkilediğini belirterek, "Pompa fiyatlarında ortaya çıkan rakamlar gerçekten rahatsız edici düzeydedir. Petrol tüketiminin çok büyük bölümünü ithalat ile karşılayan bir ülke olarak hem ham petrol fiyatlarındaki yükselişten hem de kurdaki artıştan anında etkileniyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Akaryakıt fiyatları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den gelmiş ve Bakan Nebati, "Girdi maliyetlerindeki bu artışlar ülkemizde de fiyatları etkiliyor. Büyük ölçüde beklentilerden kaynaklanan fiyat artışlarının vatandaşlarımıza asgari düzeyde yansıması için azami bir gayret gösteriyor ve gerekli adımları atmaya devam ediyoruz” demişti.