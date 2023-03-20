Motorine büyük zam geliyor!

Mart ayına zamla başlayan akaryakıt fiyatlarında motorine geçtiğimiz hafta önce 71 Kuruş ardından da 1,32 TL'lik peş peşe 2 indirim gelmiş ve motorin fiyatları benzin fiyatlarının gerisine düşmüştü.

Ancak indirim sevincimiz yeni hafta ile birlikte son buldu. Geçen hafta gelen toplam 2 TL 3 kuruşluk indirimin ardından bu gece yarısından sonra ( 21 Mart Salı günü geçerli olmak üzere ) motorine yeniden zam geliyor.

Piyasa yetkililerinden edinilen bilgiye göre motorin yarından itibaren geçerli olmak üzere 80 kuruş birden zamlanacak. Benzin ve LPG grubunda ise bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Hatırlanacağı gibi 2022 yılı başında benzinin litre fiyatı 12,91 TL, motorinin litre fiyatı ise 12,76 TL seviyesindeydi. 2023 yılının ilk gününden itibaren başlayan zam yağmuru sonrasında benzinin güncel fiyatı 22 TL'ye, motorinin fiyatı ise 24 TL'ye dayanmıştı.

20 MART PAZARTESİ İTİBARİYLE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

Ankara

Benzin fiyatı: 20,91 TL

Motorin fiyatı: 19,99 TL

LPG fiyatı: 12,26 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 20,91 TL

Motorin fiyatı: 19,61 TL

LPG fiyatı: 12,07 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,92 TL

Motorin fiyatı: 20,09 TL

LPG fiyatı: 11,95 TL

Deprem bölgesinde akaryakıt fiyatları

Adana

Benzin fiyatı: 21,25 TL

Motorin fiyatı: 20,32 TL

LPG fiyatı: 11,67 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 21,34 TL

Motorin fiyatı: 21,44 TL

LPG fiyatı: 11,68 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 21,55 TL

Motorin fiyatı: 20,72 TL

LPG fiyatı: 11,49 TL

Gaziantep

Benzin fiyatı: 21,30 TL

Motorin fiyatı: 21,45 TL

LPG fiyatı: 11,58 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 21,16 TL

Motorin fiyatı: 20,30 TL

LPG fiyatı: 11,64 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 21,24 TL

Motorin fiyatı: 20,43 TL

LPG fiyatı: 11,79 TL

Kilis

Benzin fiyatı: 21,16 TL

Motorin fiyatı: 20,32 TL

LPG fiyatı: 11,56 TL

Malatya

Benzin fiyatı: 21,25 TL

Motorin fiyatı: 20,41 TL

LPG fiyatı: 11,49 TL

Osmaniye

Benzin fiyatı: 21,15 TL

Motorin fiyatı: 20,30 TL

LPG fiyatı: 11,85 TL

Şanlıurfa

Benzin fiyatı: 21,27 TL

Motorin fiyatı: 20,44 TL

LPG fiyatı: 11,98 TL