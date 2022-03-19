Motorine büyük zam! 20 lirayı geçti...

Zammın ardından motorinin litre fiyatı, yaklaşık olarak İstanbul'da 20,63 TL'ye, Ankara'da ve İzmir'de 20,74 TL'ye yükseldi. Benzinin litresi ise yaklaşık olarak İstanbul'da 18,10 TL, Ankara'da 18,20 TL, İzmir'de 18,22 TL'den satılıyor. Zamla birlikte motorinde fiyat artış oranı, son bir yılda yüzde 192, yıl başından bu yana yüzde 68 oldu.

Zamları duyuran EPGİS ile EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz arasında yaşanan polemik sonrası EPGİS zamları duyurmama kararı almıştı.