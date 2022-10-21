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Motorine bu gece indirim geliyor!

Brent petrol fiyatı yeniden 93 doların altına geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte motorin fiyatına indirim bekleniyor.

Ekonomi 21.10.2022, 09:29
Motorine bu gece indirim geliyor!

OPEC'in petrol üretimini azaltma kararı sonrası 98 doları gören brent petrolün fiyatı yeniden 93 doların altına geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte motorine indirim geliyor.

​MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Bu gece yarısından itibaren; motorine 1 lira 7 kuruşluk indirim yapılacak.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,62 liradan satılıyor.

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