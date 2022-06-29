Motorine beklenen indirim geldi! 'İşte güncel akaryakıt fiyatları'

İKİNCİ İNDİRİM YOLDA!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 28 Haziran gece yarısı itibariyle uygulanan 2,5 liralık indirimin ardından 84 kuruş daha indirim gelecek. Yeni indirimin yapılmasıyla birlikte iki günde yapılan idnirim 3 lira 34 kuruş olacak.

BENZİNDE SON DURUM

Son olarak 23 Haziran günü 25 kuruş indirim uygulanan benzin fiyatlarında bir değişiklik yaşanmadı.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından İstanbul'da 29.99'dan satılan motorinin litresi 27.49'a düştü.

Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 30.14'ten 27.64'e geriledi.

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11.97TL.

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 27.26 TL