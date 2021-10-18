Motorine 23 kuruş daha zam geliyor

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) açıklamasına göre 19 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Motorine geçen hafta yapılan 41 kuruşluk zamdan sonra pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 23 kuruş daha zam yapılacağı iddia edildi.

BloombergHT'nin sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 23 kuruş zam gelecek. Bugün itibariyle motorine 41 kuruş, benzine 14 kuruş pompaya yansıyacak şekilde zam gelmişti.