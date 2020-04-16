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Motorinde 21 kuruşluk indirim

MOTORİN

Motorinde 21 kuruşluk indirim

MOTORİN

16 Nisan 2020 Perşembe 16:33
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Motorinde 21 kuruşluk indirim

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 21 kuruş indirim yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldiğini duyurdu. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul’da ortama 5,08 liraya, Ankara’da 5,16 liraya, İzmir’de 5,19 liraya gerilecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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