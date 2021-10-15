Motorin ve benzine zam

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor.

Sozcu.com.tr’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 41 kuruş zamlanacak. Motorinde özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfırlandığı için bu zammın tamamı pompaya yansıyacak.

Benzinde ise 40 kuruş zam yapılacak. Bu zammın 23 kuruşu ÖTV’den karşılanacak ve benzinde de ÖTV sıfırlanacak. 17 kuruş zam ise pompa fiyatına yansıyacak.

LPG’de daha önce ÖTV sıfırlanmıştı.

İLK KEZ 8’İ AŞTI

Böylece motorinin litre fiyatı bu geceden itibaren yaklaşık olarak İstanbul’da 7,53’ten 7,94’e, Ankara’da 7,61’den 8,02’ye, İzmir’de 7,62’den 8,03’e yükselecek. Fiyatlar yerler ve şirketler arasında farklılıklar gösteriyor.

Benzinin litre fiyatı da bu geceden itibaren yaklaşık olarak İstanbul’da 7,78’den 7,95’e, Ankara’da 7,84’ten 8,01’e, İzmir’de 7,85’ten 8,02’ye yükselecek.

EŞEL MOBİL OLMASAYDI ÇİFT HANEDE OLACAKTI

Akaryakıttaki zamları kısmen frenlemek üzere devreye alınan ve Maliye’ye bir yıllık maliyeti 30 milyar TL’yi aşan eşel mobil sistemi öncesinde maktu ÖTV miktarları benzinde 2,52 TL, motorinde 2,05 TL, LPG’de 1,75 TL idi.

Eşel mobil sistemiyle zamlar ÖTV’den düşülmeseydi benzin ve motorinde çift haneli rakamlara ulaşılmış olacaktı.