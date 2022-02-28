Motorin ve benzine bu kez indirim geliyor!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından artan petrol fiyatlarına bağlı olarak; benzine 1,61, motorine ise 1,51 TL zam gelmişti.

Kaynaklar, pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 96 kuruş, benzine ise 81 kuruş indirim geleceğini aktardı.

Geçen hafta artan petrol fiyatları ve dolar/TL’deki artış, akaryakıt fiyatlarına büyük zam olarak yansımıştı. Cuma gecesi, benzine 1,61 TL, motorine 1,51 TL zam yapılmıştı.

50 LT'LİK BENZİN HESABI

2022 yılında ve sadece 57 günde 50 LT'lik bir deponun ful dolum ücreti tarihlere göre şu şekilde:

31 Aralık 2021: 614,5 TL

1 Ocak 2022: 645,5 TL

5 Ocak 2022: 646,5 TL

8 Ocak 2022: 678 TL

12 Ocak 2022: 679 TL

20 Ocak 2022: 702 TL

25 Ocak 2022: 703 TL

2 Şubat 2022: 722,5 TL

3 Şubat 2022: 724 TL

4 Şubat 2022: 723 TL

9 Şubat 2022: 758,5 TL

10 Şubat 2022: 759,5 TL

19 Şubat 2022: 757 TL

26 Şubat 2022: 837,5 TL

TOPLAM FARK : 223 TL ( %36,3 )

kaynak: haber3