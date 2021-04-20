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Motorin ve benzine bir zam daha!

Benzinin fiyatında 15, motorinin fiyatında ise 16 kuruşluk artış yaşandı. Eşel mobil sistemi kapsamında artışlar ÖTV'den karşılanacağı için pompa fiyatına yansımayacak.

Ekonomi 20.04.2021, 11:27
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Motorin ve benzine bir zam daha!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"20/04/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 15 motorinde 16 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan eşel mobil sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."

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