Motorin ve benzine bir zam daha!

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"20/04/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 15 motorinde 16 KRŞ/LT fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan eşel mobil sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır."