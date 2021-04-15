Moskova-İstanbul uçuşu: 28 bin lira

Rusya'nın 1,5 aylık uçuş sınırlaması kararının ardından Türk Hava Yolları, Moskova'ya pazartesi ve cuma günü olmak üzere haftada 2 sefer sefer düzenleneceğini açıkladı.

Bu açıklamanın ardından bilet almak için THY web sitesine girenler, çok az sayıda koltuk olduğu için, 1,5 aylık yasak dönemimde fiyatların kelimenin tam anlamıyla "uçtu"ğunu gördü. Ekonomi sınıfında neredeyse hiç bilet kalmadı.

Örneğin 3-17 Mayıs gidiş-dönüş ekonomi bileti 134 bin ruble (11 bin 200 lira) olarak hesaplandı.

19-26 Nisan için bussiness class bilet ise 268 bin ruble (yaklaşık 28 bin 500 lira) olarak fiyatlandı.

TürkRus'un haberine göre pek çok gün için ekonomi sınıfında bilet kalmadığı, az sayıda bussiness bilet olduğu görüldü.

"Fahiş bilet fiyatları" yasağın geçerli olduğu 1,5 aylık dönem için beklenirken, örneğim temmuz ayı uçuşlarında 24 bin ruble civarında fiyatla gidiş-dönüş ekonomi sınıfı bilet, satın almak mümkün.

Bu arada örneğin Skyscanner'a göre, yine 19-26 Nisan Moskova-İstanbul uçuşu, Areoflot ile gidiş Viyana üzeri (6 saat 50 dakika), dönüş Berlin üzerinden (8 saat 35 dakika) yapıldığında 37 bin 745 rubleye bilet bulunabiliyor.