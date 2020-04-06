MOSDER’den bankalara çağrı: Faizleri durdurun!

Konuyla ilgili açıklama yapan MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, “Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi bizde ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemi Allah’ın yardımı ve devlet-millet dayanışmasıyla atlatacağımıza inanıyoruz. Ancak mobilya sektörü yüzbinlerce kişiye istihdam sağlayan bir sanayidir. Yaşadığımız bu süreçte bizler, istihdam kaybı olmaması için elimizi taşın altına koyuyoruz. Fakat mobilya sektörü hammadde, üretim, satış ve lojistik ağlardan oluşan çok geniş bir pazardan oluşmaktadır ve çoğunlukla alım ve satımların vade ile yapıldığı bir sektördür. Bu günlerde bankalara da çok iş düşmektedir” dedi.

Bankalar faizi durdurmalı

Mustafa Balcı, “Bankalar mevduatı olanlara faiz ödememeli, kredi kullandırdıklarından ya da borçları ertelenen şirketlerden faiz almamalıdır. Biliyorsunuz ki ülke olarak verdiğimiz bu sınavda öncelikli olarak sağlık, gıda ve hijyen ürünlerinin üretimi devam ediyor. Mobilya dışında farklı sektörlerde de üretemeyen bizler, bu faizi nasıl ödeyeceğiz? Sadece bankalar değil katılım bankaları içinde bu süreçte yeni bir düzenleme getirilmelidir” diye ifade etti.

MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı

Dünyanın farklı ülkelerinde sıfır faiz sistemine geçilmişken, yine dünyanın farklı ülkelerinde mevduat sahipleri bırakın faiz almayı üste saklama komisyonu verirken, bizler de faiz ödemek istemiyoruz diye belirten Mustafa Balcı, “Gerçek anlamda birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, insanlarımız canlarını kaybederken, vatandaş işsiz kalma korkusu yaşarken, bizler de üreticiler olarak istihdamı korumaya çalışırken bankaların faiz almasının bu süreçte uygun olmadığını düşünüyorum ve bankaların da bir an önce bizlere destek olacak şekilde elini taşın altına koyması gerektiği kanaatindeyim” diyerek sözlerini noktaladı.