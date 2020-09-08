banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
“Bir Umut” filmi ve karakterini anlattı
“Bir Umut” filmi ve karakterini anlattı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Piyasadan haberler...
Piyasadan haberler...
Hard diskiniz bozulduğunda bunları yapmayın
Hard diskiniz bozulduğunda bunları yapmayın

MOSDER: Mobilyada talep artışı terminleri iki aya kadar uzattı

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı: “Talep yoğunluğunun yılsonuna kadar devam etmesini bekliyoruz. Bu süreçte istihdama ve makine parkuruna ek yatırım yaptık.”

Ekonomi 08.09.2020, 11:35
5
MOSDER: Mobilyada talep artışı terminleri iki aya kadar uzattı

Koronavirüs’ün Türkiye’de ortaya çıkmasının ardından en çok etkilenen ve fabrikalarda üretimin neredeyse durma noktasına geldiği mobilya sektörü, içinde bulunduğumuz yılın ikinci yarısında oldukça hareketli günler geçiriyor.

Yeni normalleşme süreciyle birlikte oluşan talebe yetişmeye çalışan mobilya üreticileri,
bir ürünün müşteri tarafından mağazada siparişi verildikten sonra teslim süresinin 60 günü bulabildiğini belirtirken, konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, “Bu talep yoğunluğunun yılsonuna kadar devam etmesini bekliyoruz” dedi.

“Son aylarda gerek yurt içinden gerekse yurt dışından aldığımız siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Bu nedenle mart – nisan ve mayıs ayındaki üretim durgunluğunu telafi edecek şekilde fabrikalarda tam kapasite ile çalışmaya devam ediyoruz” diyen
Başkan Balcı, iptal edilen düğünlerin dahi satışları olumsuz etkilemediğini ve tam tersine evlenecek çiftlerin mobilya alışverişi yapmaya devam ettiğini dile getirdi.

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, müşterilerimiz bir ürünün siparişini mağazadan vermelerinden itibaren termin süresi ortalama 30 gün ile 45 günü bulabiliyor, sektörümüz adına çözümü makine parkuruna yatırım yapıp, ek istihdam alanı oluşturmakta bulduk. Her zaman söylediğim gibi biz sektör temsilcileri olarak kendimizi ‘istihdam dostu’ olarak tanımlıyoruz” dedi.

 “Evde kal”  değişim kararını da beraberinde getirdi

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, insanların koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapandığı o dönemin mobilya sektörü için aslında bir kırılma noktası da ortaya çıkardığını sözlerine ekledi. Balcı, “Tüm dünya genelinde ve ülkemizde de etkileri bu kadar büyük olan bir salgınla ilk kez karşı karşıya kaldığımız için virüsün ilk görüldüğü ve sokağa çıkma yasaklarının başladığı o dönemde öncelikle herkes kaygılı bir bekleyiş içerisinde evlerinde kalmak zorundaydı. Evde kalma süremiz uzadıkça yaşadığımız ortamı değiştirme ve eşyalarımızı yenileme ihtiyacı duyduk. Bu nedenle temmuz ve ağustos ayında mobilyada yükselen satış rakamları aslında mart-nisan ve mayıs ayında eve kapanan vatandaşlarımızın vermiş olduğu “değişim” kararının da bir göstergesidir. Elbette ertelenen düğün alışverişleri, taşınmalar ve evini yenilemek isteyen kişilerin satın alma kararları da bu satış grafiğini olumlu etkiledi” diye ifade etti.

Mobilya alacaklar dikkat, şimdiden karar verin

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, mobilya alacak olan vatandaşlara uyarıda bulunarak; son dönemde artan talebe karşı firmaların gece - gündüz aralıksız olarak üretime devam ettiğini ancak müşterilerin de ortalama 30 ile 45 günü bulan teslimat sürelerine karşı alışverişlerini son dakikaya bırakmamalarını tavsiye etti. Mobilya markalarının müşteri memnuniyeti konusunda oldukça titiz davrandıklarını ifade eden Balcı, “Yılsonuna kadar taleplerde yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz. Tabi bu süreçte özellikle yurt dışı kaynaklı hammadde tedariklerinde yaşanan gecikmelerde üretime doğrudan yansıyor. Ancak bu geçiş döneminin firmaların üretim gücü ile aşılacağını ve bilinçli tüketicilerin de erken sipariş alışkanlığı ile pandemi öncesinde olduğu gibi termin süresinin minimuma ineceğini düşünüyorum” diye belirtti.  

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Eylül 2020
İmsak 05:03
Güneş 06:31
Öğle 13:07
İkindi 16:42
Akşam 19:33
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25