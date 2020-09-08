MOSDER: Mobilyada talep artışı terminleri iki aya kadar uzattı

Koronavirüs’ün Türkiye’de ortaya çıkmasının ardından en çok etkilenen ve fabrikalarda üretimin neredeyse durma noktasına geldiği mobilya sektörü, içinde bulunduğumuz yılın ikinci yarısında oldukça hareketli günler geçiriyor.

Yeni normalleşme süreciyle birlikte oluşan talebe yetişmeye çalışan mobilya üreticileri,

bir ürünün müşteri tarafından mağazada siparişi verildikten sonra teslim süresinin 60 günü bulabildiğini belirtirken, konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, “Bu talep yoğunluğunun yılsonuna kadar devam etmesini bekliyoruz” dedi.

“Son aylarda gerek yurt içinden gerekse yurt dışından aldığımız siparişlere yetişmeye çalışıyoruz. Bu nedenle mart – nisan ve mayıs ayındaki üretim durgunluğunu telafi edecek şekilde fabrikalarda tam kapasite ile çalışmaya devam ediyoruz” diyen

Başkan Balcı, iptal edilen düğünlerin dahi satışları olumsuz etkilemediğini ve tam tersine evlenecek çiftlerin mobilya alışverişi yapmaya devam ettiğini dile getirdi.

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, müşterilerimiz bir ürünün siparişini mağazadan vermelerinden itibaren termin süresi ortalama 30 gün ile 45 günü bulabiliyor, sektörümüz adına çözümü makine parkuruna yatırım yapıp, ek istihdam alanı oluşturmakta bulduk. Her zaman söylediğim gibi biz sektör temsilcileri olarak kendimizi ‘istihdam dostu’ olarak tanımlıyoruz” dedi.

“Evde kal” değişim kararını da beraberinde getirdi

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, insanların koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapandığı o dönemin mobilya sektörü için aslında bir kırılma noktası da ortaya çıkardığını sözlerine ekledi. Balcı, “Tüm dünya genelinde ve ülkemizde de etkileri bu kadar büyük olan bir salgınla ilk kez karşı karşıya kaldığımız için virüsün ilk görüldüğü ve sokağa çıkma yasaklarının başladığı o dönemde öncelikle herkes kaygılı bir bekleyiş içerisinde evlerinde kalmak zorundaydı. Evde kalma süremiz uzadıkça yaşadığımız ortamı değiştirme ve eşyalarımızı yenileme ihtiyacı duyduk. Bu nedenle temmuz ve ağustos ayında mobilyada yükselen satış rakamları aslında mart-nisan ve mayıs ayında eve kapanan vatandaşlarımızın vermiş olduğu “değişim” kararının da bir göstergesidir. Elbette ertelenen düğün alışverişleri, taşınmalar ve evini yenilemek isteyen kişilerin satın alma kararları da bu satış grafiğini olumlu etkiledi” diye ifade etti.

Mobilya alacaklar dikkat, şimdiden karar verin

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, mobilya alacak olan vatandaşlara uyarıda bulunarak; son dönemde artan talebe karşı firmaların gece - gündüz aralıksız olarak üretime devam ettiğini ancak müşterilerin de ortalama 30 ile 45 günü bulan teslimat sürelerine karşı alışverişlerini son dakikaya bırakmamalarını tavsiye etti. Mobilya markalarının müşteri memnuniyeti konusunda oldukça titiz davrandıklarını ifade eden Balcı, “Yılsonuna kadar taleplerde yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz. Tabi bu süreçte özellikle yurt dışı kaynaklı hammadde tedariklerinde yaşanan gecikmelerde üretime doğrudan yansıyor. Ancak bu geçiş döneminin firmaların üretim gücü ile aşılacağını ve bilinçli tüketicilerin de erken sipariş alışkanlığı ile pandemi öncesinde olduğu gibi termin süresinin minimuma ineceğini düşünüyorum” diye belirtti.