MOSDER: MOBİLYACILAR MAĞAZALAR İÇİN KİRA DESTEĞİ BEKLİYOR

Üretimden sonra mobilyanın perakende ağını da olumsuz etkileyen Korona virüs nedeniyle sektör temsilcileri, mağazalar için kira desteği verilmesi gerektiği konusunda hem fikirler. Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, “Ülke olarak yaşadığımız Korona gündemi, sektörümüzün mağazacılık ayağını da olumsuz etkilemektedir. Üretimin geçici olarak durduğu ve ihracatın kontrollü olarak yapılabildiği şu günlerde iç pazarda da yüzde 80 oranında satışlarda daralma gözlemlenmektedir. Yüzbinlerce kişiye istihdam sağlayan sektörümüzün mağazacılık operasyonunun çok daha olumsuz etkilenmemesi için kira sözleşmeleri konusunun tekrar gündeme gelmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

“Mağazacılara kira desteği sağlanmalı! Yüzde 50 kira indirimi bekliyoruz”

Başkan Mustafa Balcı, “Salgının ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren sektör olarak devletimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbirler kapsamında hareket ettik. Üretim merkezlerimizde güvenlik ve hijyen koşullarını en üst seviyelere çıkarttık. Ve son olarak salgının yaygınlaşmaya başlamasıyla evde kal çağrılarına destek vererek fabrikalarımızda geçici süre ile üretime ara verdik. Mağazacılık operasyonlarının devam ettiği bayilerde ise yine çalışan ve müşteri güvenliğini en üst seviyeye çıkartacak önlemler aldık. Ancak gelinen noktada iş yeri kira sözleşmelerinde bir iyileştirme yapılması mağazalarımızı ve mağaza istihdamını korumak adına zorunlu bir ihtiyaç haline gelmiştir. Yalnızca MOSDER çatısı altında olan üye mobilya markalarımızın yurt içinde franchise bayileri, kendi mağazaları ve corner satış noktaları olmak üzere 5000’in üzerinde mağazası bulunmaktadır. Türkiye genelinde ise hem büyük ölçekli hem de lokalde binlerce mobilya mağazası bulunmaktadır. İş yeri sahiplerinin mevcut süreci kapsayacak şekilde kiracılarına yüzde 50 oranında indirim sağlayabilecek bir pakete ihtiyacımız vardır. Bu konuda da devletimizden yeni bir destek paketi açıklamasını bekliyoruz. Bankaların da kredi tutumları konusunda daha yapıcı olmaları gereken bu günlerde faizlerin de durdurulması gerektiğini öneriyoruz“ diye ifade etti.