MOSDER: Mobilya Sektörü 2023 Yılı Hedeflerini Öne Çekiyor! Hedef: 5 Milyar Dolar İhracat

Pandemi nedeniyle fuarların iptal edildiği, dönem dönem yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte mağazaların hafta sonu kapalı olduğu, tedarikçilerin döviz bazında yüksek fiyat politikası uygulandığı hammadde erişimde yaşanan kriz ve yine zaman zaman fabrikalarda üretimin de durma noktasına geldiği mobilya sektörü, tüm bu zorlukları geride bırakma gayretiyle 2021 yılına odaklanış durumda.

“2023 yılı hedeflerini öne çekiyoruz”

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, “2020 yılının ilk 11 ayında mobilyada, 3,1 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Bu rakam yıllık üretimimizin yüzde 35’ine tekabül ediyor. Pandemi genel olarak olarak ihracat hedeflerimizi etkilemiş olsa da 2020 yılını beklentinin üzerinde bir seyirde kapattığımızı söyleyebilirim. 2021 yılında ise sektörümüzün şahlanacağını düşünüyoruz. Nisan ayına ertelediğimiz uluslararası nitelikteki İstanbul Mobilya Fuarı’nın da önümüzdeki yıl içinde büyük ilgi görmesini bekliyoruz” dedi.

Mustafa Balcı ayrıca, “Aşı çalışmalarıyla ilgili gelişmeler küresel çapta umudun yeni adı oldu, pandeminin seyrini sektörümüz adına da büyük bir titizlikle takip ediyoruz. Ancak hem iç pazarda artan yoğun talep hem de ihracat bandında oluşan açık nedeniyle ülkemizin mobilyada 2023 yılı hedefi olan 5 milyar dolarlık ihracat hedefine 2021 yılında ulaşabileceğimize inanıyoruz. Denizaşırı ülkelere daha çok ulaşmak istediğimiz bu süreçte, 2020 yılında yoğunlaştığımız ABD ve Avustralya pazarına yönelik çalışmalarımız da devam edecek. Bu doğrultuda dünya mobilya pastasından aldığımız yüzde 2’lik payı yüzde 3’e çıkartmayı planlıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.