Morgan Stanley, petrol fiyat tahminlerini yükseltti

Raporda, ABD petrolü için de tahminler 2. ve 3. çeyrek için 10 dolar artarak sırasıyla 52,5 dolar ve 57,5 dolar oldu. 4. çeyrek ve 2022 ilk yarısı tahminlerin 5 dolar yükselerek sırasıyla 57,5 dolar ve 52,5 dolar açıklandı. 2022 ikinci yarısı tahmini 52,5 dolar olarak sürdü. Uzun vadeli fiyat tahmini 45,0 dolardan 47,5 dolara yükseldi.