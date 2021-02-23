Moody’s İslami finansı işaret etti!

Moody's Investors Service, İslami finansın hükümet politikalarının, güçlü ürün talebinin ve derin piyasa penetrasyonunun etkisi ile pandemiye rağmen büyümeye devam edeceğini öngördüklerini bildirdi.

Sukuk ihracının rekor seviyelerde ılımlılaşacağını belirten Moody's tekafül primlerinin istikrarlı şekilde artacağını ve İslami fonların yıllık yüzde 4-5 büyüyeceğini de belirtti.

Moody's Başkan Yardımcısı Ashraf Madani yaptığı değerlendirmede, "İslami finansın 20201 yılında ve sonrasında artmaya devam etmesini, uzun bir sürede oluşan büyüme trendini devam ettirmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Madani, aralarında Türkiye'nin de olduğu çekirdek İslami finans piyasalarında penetrasyonun arttığını belirtirken, Türkiye’de penetrasyon oranının Eylül 2020'de 2019 yılındaki yüzde 31,4'ten yüzde 32,8'e çıktığına işaret etti.

Madani, "Global sukuk ihracının 2020 yılındaki yaklaşık 205 milyar dolardan sonra 20201'de 190-200 milyar dolar civarında istikrar kazanmasını bekliyoruz" dedi.