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Moody's Türkiye notunu bu akşam açıklayacak

Moody's' bugün Türkiye'nin kredi notuna ilişkin piyasalar kapandıktan sonra açıklamada bulunabilir. Kuruluşun mevcut değerlendirmesine göre Türkiye'nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altında bulunuyor.

Moody's Türkiye notunu bu akşam açıklayacak

Moody's' bugün Türkiye'nin kredi notuna ilişkin piyasalar kapandıktan sonra açıklamada bulunabilir. Kuruluşun mevcut değerlendirmesine göre Türkiye'nin kredi notu yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altında bulunuyor.

05 Haziran 2020 Cuma 17:23
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Moody's Türkiye notunu bu akşam açıklayacak

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in saha önceden yayımladığı takvime göre, bugün Türkiye'yle ilgili bir değerledirme yayımlaması bekleniyor.

Moodys'in Türkiye notu B1, not görünümü ise negatif düzeyinde bulunuyor. Kuruluş geçtiğimiz haziran ayında kredi notunu B1'e yani yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altına indirmişti.

Moody's kurallara göre not açıklamasını piyasaların kapanışından sonra yapıyor. Takvimde önceden belirlenen tarihlerde açıklama yapma zorunluluğu ise bulunmuyor.

BEKLENTİ DEĞİŞİKLİK YAPILMAMASI YÖNÜNDE

Moody's'in bugün notla ilgili yukarı veya aşağı yönlü bir aksiyon alması beklenmiyor Ancak kuruluş geçtiğimiz yıllarda olumlu ve olumsuz sürprizlere imza atmıştı. Dolayısıyla akşam gözler Moody's'e çevrilecek.

Diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'e göre ise Türkiye'nin kredi notu BB-'de yani yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında bulunuyor. S&P de Türkiye'nin notunu B+ seviyesinde yani yatırım yapılabilir seviyenin 3 kademe altında tutuyor.

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