Moody's kredi notunu indirirken, küresel risk iştahı gücünü koruyor

Piyasa Gündemi

Ekonomilerde gözlenen toparlanma ve aşı çalışmalarına ilişkin iyimser beklentiler risk iştahını destekleyen temel faktörler olurken, salgın kaynaklı endişeler ve ABD – Çin arasında süregelen gerilim de piyasaların gündemindeki yerini koruyor. Moody’s cuma günü yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin kredi notunu B1’den B2’ye düşürürken, görünümü negatif olarak korudu. Bu hafta genelinde küresel çapta merkez bankalarının toplantıları ön planda olacak.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler



• 10:00 Türkiye – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek

• 12:00 Euro Bölgesi – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

ABD teknoloji hisselerinde son haftalarda volatilite artış kaydederken, bu cephedeki fiyatlamalar önemini koruyor. Cuma günü küresel hisse piyasalarında dalgalı bir fiyatlama etkili oldu. Son haftalarda pozitif ayrışma ve toparlanma çabasının gözlendiği BIST-100 Endeksi cuma gününü %0,33’lük yükselişle 1.102,70 puandan tamamladı. ABD borsaları cuma gününü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelileri bu sabah %1’leri aşan alıcılı bir seyir izliyor. Asya piyasalarında genel olarak yeşil bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif alıcılı bir açılışla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 7,47 – 7,48 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:40 itibariyle 7,47’li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Piyasanın yönsüz olması hisse ve sektör bazlı ayrışmalara ve işlem hacminde düşüşe neden oldu. Son günlerdeki yatay sıkışık seyirle birlikte temmuz sonundan itibaren oluşan aşağı yönlü trendin üzerinde hareketler görülse de trend değişimi için önemli bir işaret oluşmuş değil. Bu süreçte son aylarda oluşan konsolide kanalı daha önemli olmaya devam ediyor. Bu kanalın alt bandını oluşturan 1.075 – 1.064 aralığı en güçlü destek bölgesi olmaya devam ediyor. Bu bölgenin altına sarkılması yeni bir satış dalgası başlatabilir. Yukarıda ise 1.113 ve 1.122 ve son bir ayın en yüksek seviyesi olan 1.041 kademeli dirençler konumunda. Yurtdışındaki pozitif atmosfer, Moody’in not indirimi kararının negatif etkilerini dengeleyebilir.