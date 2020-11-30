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Moody's'den kritik Türk bankaları değerlendirmesi

Moody's: 2021'de Türk bankalarının kredi değerliliği zayıf ve baskı altında olmaya devam edecek

Ekonomi 30.11.2020, 09:21 30.11.2020, 09:25
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Moody's'den kritik Türk bankaları değerlendirmesi
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Moody's tarafından hazırlanan ve gelişen piyasa finansal kuruluşlarının ele alındığı değerlendirmede, "Gelişen piyasa finansal kurumları için 2021 yılı görünümü varlık risklerindeki belirsizlikler ile negatif" denildi.

Kuruluşun değerlendirmesinde gelişen piyasa sigortacılık şirketleri için 2021 görünümünün ise stabil olacağının altı çizildi. "Gelişen piyasa bankaları için 2021'de en büyük tehditlerden biri varlık kalitesi görünümü belirsizlikleri olacak" ifadeleri kullanıldı.

Moody's, gelişen piyasa bankaları için 2021 faaliyet koşullarının zorlu olmaya devam edeceğini belirtti. Aynı dönem için "Türk bankalarının kredi değerliliği zayıf ve baskı altında olmaya devam edecek" yorumunda bulundu.

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