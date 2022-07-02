Moleron, Doğu ve Güneydoğu Anadolu iş ortaklarıyla bir araya geldi

Türkiye’de 47 lüks mobilya firmasının bir araya gelerek kurduğu e-ticaret platformu Moleron, Elazığ ev sahipliğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bulunan iş ortaklarıyla bir araya geldi.

Türkiye geneli 81 ilde olan mobilyalarıyla hizmet veren e- ticaret platformu, aynı zamanda Avrupa’da hizmet vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Elazığ’a da bayilik veren platform, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan iş ortaklarıyla bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Gün geçtikçe büyümeye devam ettiklerini vurgulayan Moleron Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karabacak, “Türkiye’nin ihtiyacı olan lüks mobilyaları insanlarımızla buluşturmak için atılan bir adımız. Türkiye’nin yeni mobilya markasıyız” dedi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Toplantısını Elazığ’da başlattıklarını belirten Karabacak, “Güneş doğudan doğar, sözüyle de inşallah Moleron’umuzun ışıklarını buradan yakıyoruz. Türkiye’mize gerçekten güç ve istihdam katacak, katma değer sağlayacağız. İş imkanları sağlayacak ve Türkiye’mizin içerisinde bir marka çıkacak. Artık Türkiye’nin yeni bir mobilya markası olarak iş hayatına devam edeceğiz. Bunda bize güç veren Türkiye’nin dört bir yanındaki iş ortaklarımıza teşekkür ederim. İş ortaklarımız bizim kardeşlerimizdir. Ben en başından da söylemiştim, bu toplanma bir dostluk oluşumuydu biz ticaret yapacaktık, kız alıp kız verecektik. Aileler kuracaktık ve o yolda da gidiyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Bu birliktelik 36 kişi ile başladı şuan da 47 kişiye yükseldik. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.

"Türkiye’nin yeni mobilya markasıyız"

Gün geçtikçe büyümeye devam ettiklerini vurgulayan Karabacak, "Hedefimizi 81 mağaza diye konuşlandırmıştık ama 81’lerin değil 100’lerin de yetmeyeceğini düşünüyoruz. Türkiye’mizin böyle bir oluşuma ihtiyacı varmış. Bizde buna vesile olduk. Allah bütün iş arkadaşlarımdan razı olsun. Dünya dijital ticarete gidiyordu, bizde burada yer alabilmek için arkadaşlarımızla toplantılar yaptık ve bütün arkadaşlarımız doğru bir karar olduğunu her zaman birliktelikten güç doğacağını söyledi. Biz de Türkiye’miz için bu çorbada bir tuzumuz olsun gereğinde herkes elinden geleni yaptı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye’nin ihtiyacı olan lüks mobilyaları insanlarımızla buluşturmak için atılan bir adımız. Türkiye’nin yeni mobilya markasıyız. Başka firmalardan farkımız nelerdir. Bizim hali hazırda bütün illerimizde mağazalarımız var. Biz dünyanın ticaret yönünün değiştiği yönde yön alabilmek için bu platformu oluşturduk. En büyük özelliği sayfamıza girdiğiniz zaman gördüğünüz ürünleri hangi şehirdeyseniz o şehirde ki mağazalarımızda görebilmenizdir. Mobilyalarımızda da İstanbul’dan Ardahan’a Ardahan’dan Rize’ye yaptığımız sevkiyatlarda hiçbir ücret almıyoruz. Kurulum, sevkiyat ve satış sonrası hizmetlerimizi ücretsiz bir şekilde yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Program sonunda Elazığ Moleron bayisi tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Karabacak’a plaket verildi.