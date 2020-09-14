MOBİSAD’TAN SERTİFİKASYON MESAJI: PLANSIZ TİCARET KAYIT DIŞILIĞA HİZMET EDİYOR

Birçok sektörde farklı aynı işle ilgilenen işletme sayısının mevcut ihtiyaçtan fazla olması ülke ekonomisini olumsuz etkiliyor. Sektöre giriş yapan işletmelere yönelik herhangi bir planlama ve standardizasyon olmaması her sektörde olduğu gibi mobil iletişim sektöründe de büyük sorunlara sebebiyet veriyor. Günümüzde mevcut potansiyelden fazla işyeri açıldığında girişimciler maddi zorluklarla karşılaşabiliyor hatta kayıt dışına da hizmet etmeye başlayabiliyor. Mobil iletişim sektöründe ise bu kontrolsüz durum kaçak ve vergisiz telefon satışlarına sebep oluyor. Konuyla ilgili konuşan MOBİSAD Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, “MOBİSAD olarak girişimcileri her daim destekleme bakış açısıyla ilerliyoruz. Ancak yeni açılan işletmelere herhangi bir sertifikasyon uygulanmaması tüm yönleriyle sektöre, vatandaşa ve ülkemize zarar veren bir husus olarak karşımıza çıkıyor.

Günümüzde plansızlık sebebiyle girişimciler sektörümüzde mevcut potansiyelden fazla konumlanıyor. Bu durum ise haksız rekabet oluşmasına, vergi ve istihdam kayıplarına sebep oluyor. Ayrıca sektörün gelişimini de olumsuz etkileyerek istihdamın istenilen seviyelere ulaşmasına da engel teşkil ediyor. Yanlış yatırım yapılarak ülkemizin kaynakları boşa harcanıyor. MOBİSAD olarak sektörü derinden etkileyen ve kayıt dışılığa sebebiyet veren bu probleme karşı görev alıp bu alandaki çalışmalara katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.

İş kurma süreçleri denetimsiz gerçekleşiyor

Mobil iletişim sektöründe de kendini gösteren plansız ticaret yeni kurulan işletmelere ve hali hazırda o bölgede iş yapan kişilere de maddi-manevi zarar veriyor. Bu yapısal soruna yönelik olarak operatörler tarafından ana bayiler yoluyla kontrol mekanizması geliştirilmeye çalışılsa da mikro ölçekte ve geniş bir alana yayılan satış ağı, işletmelerin bu sektörde iş kurma süreçlerini hala denetimsiz gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. Turnacı, “MOBİSAD olarak iş kurma süreçlerinde sertifikasyon ve yeterlilik gibi ön şartlar oluşturularak daha verimli ve etkin bir pazar yapısı oluşturulması ve yatırımların ihtiyaç olan alanlarda yapılması gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.