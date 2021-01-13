"Mobilya’da ivmenin adresi sınai mülkiyet hakları"

Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, sektörde sınai mülkiyet hakları konusunda özellikle 2006 yılından sonra önemli bir ivme yakalandığına dikkat çekerek, “Mobilya endüstrisini patent alanında ele aldığımız zaman, 1989 yılında sadece 1 olan patent sayısının yıllık bazda ortalama 100’ün üzerine çıktığını görüyoruz. Bu durum endüstride ihracat rakamı ve katma değerli üretimlerin artmasının önünü açtı” dedi.

Birçok sektörde yenilik ve katma değerli üretimler rekabet edebilmenin ön koşulu haline geldi. Özellikle tasarım, patent ve markalaşma gibi konulara verilen önemin her geçen gün artması, mobilya endüstrisinde katma değerin öne çıkmasına zemin hazırladı. Bu kapsamda sektör ihracat rakamlarında düzenli bir ivme yakalıyor.

Türkiye, mobilya, mobilya aksesuarları, kağıt ve orman ürünleri ihracatında önemli girdiler elde etti. Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, sektörde sınai mülkiyet hakları konusunda özellikle 2006 yılından sonra önemli bir ivme yakalandığına dikkat çekerek, “Mobilya endüstrisini patent alanında ele aldığımız zaman, 1989 yılında sadece 1 olan patent sayısının yıllık bazda ortalama 100’ün üzerine çıktığını görüyoruz. Bu durum endüstride ihracat rakamı ve katma değerli üretimlerin artmasının önünü açtı” dedi.

Patent başvurusunda 2006 yılının sektör açısından kırılma noktası olduğunu anımsatan Akbulut, “2005 yılında 80 dolayında yer alan patent başvuru sayısı, 2006 yılında 134’e çıkmış ve 2019 yılına kadar 100’ün altına inmemiş” dedi. 2019 yılında endüstrideki toplam patent başvuru sayısının 87 civarında yer aldığını anlatan Akbulut, 2020 yılında Covid-19’un etkisi ile bu rakamın aşağılara düştüğünü bildirdi. Aşılama ve tamamen normalleşmeye dönülmesiyle birlikte sektördeki patent başvuru sayılarının yeniden artış trendine gireceğini anlatan Akbulut, “Tüketiciler tercihlerinde konforu birinci sıraya almış durumda. Bu tercihleri karşılamanın yolu ise inovasyon ve Ar-Ge’den geçiyor. Mobilya endüstrisindeki birçok oyuncu da hamlelerini bu doğrultuda yapmaya başladı” değerlendirmesinde bulundu.

"2020 Kasım’da 962 tasarım başvurusu yapılmış durumda"

Tasarım başvurularında mobilya endüstrisinin sınıflandırıldığı kategoride 2020 Kasım’da 962 başvurunun yapıldığına dikkat çeken Akbulut, “2020 yılının ocak-kasım döneminde toplamda 8 bin 312 yerli tasarım başvurusu yapılmış durumda. Bu dönemde en yüksek başvurular ise kasım ayında 962 olarak gerçekleşmiş” bilgisini verdi. Yerli tasarım başvurularının yıllara göre sektördeki dağılımına ilişkin bilgi veren Akbulut, “2015 yılında toplamda 8 bin 245, 2016’da 7 bin 847, 2017’de 8 bin 967, 2018’de 7 bin 626 ve 2019’da ise 8 bin 664 tasarım başvurusu yapılmış durumda. 2020’de ise aralık ayının verilerinin açıklanmasıyla birlikte tasarım başvurularının 2019’u geçeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

"Kilogram başı ihracat değeri 4 dolara yakın"

Diğer taraftan mobilya endüstrisinin yıllık bazda yüzde 10 ila 15 arasında büyüdüğünün ifade edildiğini anlatan Akbulut, ivmelenmede sınai mülkiyet haklarının önemli bir yerde olduğunu bildirdi. Akbulut, “Mobilya sektöründe 2020 sonu ihracat beklentisi 3,5 milyar dolar civarında. Ayrıca mobilya aksesuarlarında ise 2 milyar dolara yakın bir ihracat söz konusu. Rakamlar ve üretim kıymeti bakımından mobilya endüstrisinin kilogram başı ortalama ihracat rakamı ise 4 dolara yakın. Burada sınai mülkiyet haklarına verilen önemin yıllar bazında artış trendinde olması ihracat ve katma değerin artmasında temel etkenler arasında. Buna ilave birçok sektörde bekleyen siparişlerin 2021 yılında aktif hale gelmesiyle birlikte bu rakamların kısa vadede artacağını öngörebiliriz” diyerek sözlerini tamamladı.