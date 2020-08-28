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’’Mobilyada eski tarzlara yöneliş var’’

LABİANCA COUNTRY MOBİLYA GENEL MÜDÜRÜ TURABİ BAŞKARA

Ekonomi 28.08.2020, 14:24 28.08.2020, 15:05
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’’Mobilyada eski tarzlara yöneliş var’’

Labianca Country Mobilya Genel Müdürü Turabi Başkara, mobilya sektöründeki yeni trendlerle ilgili değerlendirmeler yaparak, mobilyada daha doğal ve eski tarzlara yöneliş olduğunu söyledi.

Ev alındıktan sonra akla gelen ilk eşya mobilyalar oluyor. Herkese hitap eden birçok mobilya konsepti sektörde sunuluyor. Turabi Başkara, mobilya sektöründeki yeni trendleri değerlendirdi. Country mobilyalara son yıllarda büyük bir rağbet gözlendiğini söyleyen Başkara, ’’Country mobilyalar, nostaljik dekorasyon sevenler için ideal bir tercihtir’’ dedi.

Yeni trendlerde country mobilyalar öne çıktığını belirten Turabi Başkara, ’’Retro yani eski görünümlü mobilyalar da bir country dekorasyon tarzıdır. Bir başka deyişle kır tarzıdır. Yeni trendlerde de country mobilyalar öne çıkıyor. Mobilyada daha doğal ve eski tarzlara yöneliş var. İnsanlar artık oturma odalarında daha sade, şık ve doğal dekorasyonlar tercih ediyor. Country mobilya seçenekleri bu taleplere cevap verebiliyor. Bu mobilyalarla yaşam alanlarında hem modern konfor hem de eski tarzlar sağlanabiliyor’’ şeklinde konuştu.

’’Country tarz ortama değer ve anlam katar’’

Başkara sözlerine şöyle devam etti: ’’Country mobilyalarla geçmişin naifliğini ve doğasını evinize taşıyabilirsiniz. Yeni nesil country tarz dekorasyonlarla hayalinizdeki bir evi kurabilirsiniz. Bu dekorasyon stilinde küçük ve minimal seçimler yerine daha heybetli mobilyalar öne çıkıyor’’.

Birçok rengin country dekorasyon tarzı ile uyum sağlayabildiğini ifade eden Başkara, bu tarzın her mobilya için kullanılabildiğini söyledi. Başkara, counrty tarzın yatak odalarından yemek odası takımlarına, şifonyerden köşe takımına kadar her ortama değer ve anlam kattığını vurguladı.

Retro tarzın aslında country tarz olduğuna işaret eden Başkara, ’’Retro, eskitme görünüm sağlayan bir tarzdır. Bu tarz klasik mobilyalardan avangart mobilyalara kadar birçok tarza uygulanabilir. Yani çok modern görünen bir mobilya aslında country tarzı da sergileyebilir. Yeni nesil mobilya tasarımlarında retro çizgileri daha sık görüyoruz. Özellikle kadınlar artık yaşam alanlarında country dokuları görmek istiyor. Böylece evlere daha şık daha doğal ve daha geleneksel bir görünüm sağlanabiliyor. Aynı zamanda modernliği de yok saymamış oluyorsunuz’’ şeklinde konuştu.

Ev dekorasyonunda çiçekli desenler, ekoseler, duvar kağıtları ve bordürleri seven kişilerin country tarza daha yatkın olduğunu ifade eden Başkara, ’’Kır stili olarak da bilinen country, en güzel mobilyalarda kendini buluyor. Farklı country tarzları bulunuyor. İngiliz, Fransız, Amerikan, rustik country tarzları var. Her birinin farklı uygulamaları ve dekorasyon tarzları var. Bu tarz, genel olarak mobilyalarda daha rahat, şık, sıcak ve doğal dekorasyon stili sağlıyor. Bu sebeple son yıllarda çok rağbet görüyor. Birçok sektörde olduğu gibi mobilya sektöründe de insanlar country tarz ile eskiye daha da yakınlaşmak istiyor’’ açıklamasında bulundu.

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