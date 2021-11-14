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Mobilyada 2020 boyunca yapılan ihracat 10 ayda geçildi

Türkiye'nin mobilya ihracatı, 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 3,45 milyar dolara ulaşarak, 2020 yılı ihracatını geride bıraktı.

Ekonomi 14.11.2021, 12:37
Mobilyada 2020 boyunca yapılan ihracat 10 ayda geçildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği verilerinden derlenen bilgiye göre, sektör ihracatı 2021'de rekora koşuyor. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yılın 10 ayında yüzde 17 artarak 5,5 milyar dolara ulaşırken, mobilyada ihracat yüzde 25 artışla 3,45 milyar dolara ulaştı.

Mobilyada geçen yıl boyunca yapılan ihracat 3 milyar 422 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Böylece geçen yıl boyunca yapılan ihracat 10 ayda aşıldı. Bu dönemde en çok; çocuklar için karyola ve beşikler, oturmaya mahsus mobilyalar, yemek ve oturma odaları için ahşap mobilyalar, metal mobilyalar, yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilya ihracatı gerçekleşti.

Ekim ayı baz alındığında ise mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 615 milyon dolar, mobilyada ise 385,4 milyon dolarlık ihracat yapıldı. En yüksek ihracat ise ABD, Almanya, İngiltere, Irak ve İsrail'e yapıldı.

"Tüm zamanların rekoru kırıldı"

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 ayda geçen yıl rakamının geçilmesinin sektörde sevinçle karşılandığını belirterek, "Şimdiden tüm zamanların ihracat rekoru kırılmış oldu. Yıl sonunda ihracatta hedefimiz; 4,2-4,3 milyar dolar bandına ulaşmak." dedi.

Sektörün, zaman zaman bulmakta güçlük çektikleri ham madde fiyatlarındaki yükselişin, dolar kurundaki dalgalanmanın, navlun fiyatlarındaki artışın ve finansmana erişimde yaşadıkları güçlüklerin kendilerini zorlayabildiğini dile getiren Gürcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sıkıntıların olmamış olsaydı daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşabilirdik. Maalesef ham madde fiyatlarında istemediğimiz artışlar yaşanmaya devam ediyor. Çok kaliteli mobilyalarımızı İtalya gibi rekabet ettiğimiz ülkelere göre çok daha uygun fiyatlarla satıyoruz. Bu nedenle hiç çalışmadığımız ülkelerden bile talepler alıyoruz. Ama ham maddeye ulaşamadığımız için cevap veremeyebiliyoruz. Kalifiye ya da kalifiye olmayan eleman da bulamıyoruz. Meslek lisesi eğitimine daha fazla önem vermeliyiz. Milli Eğitim Bakanlığımızın bu konudaki adımlarını destekliyoruz."

"ABD, Türk mobilyacıların radarında"

Nuri Gürcan, 190 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini, son dönemde özellikle ABD'nin Türk mobilyacıların radarında olduğunu belirtti. Bu ülkeyle ilgili araştırmalar ve ciddi yatırımlar yapıldığını anlatan Gürcan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugüne bakıldığında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 ihracat artışı var. Rakamlar küçük ama aşağı yukarı 52 milyar dolar Çin'in mobilya satışı. Bizim ihracatımızın 4 milyar dolar olduğunu düşünürsek küçük düzeydeyiz. Ama pazar payımızı artırırsak 2023'te 10 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşabiliriz. Ocak ayında mobilya sektörü kendi fuarını düzenleyecek. Bunun da ihracata katkı sunacağını düşünüyoruz."

"Fırsatçılığın önüne geçmek için denetimler artmalı"

Mobilya üreticileri kooperatifi Modoko'nun Başkanı Koray Çalışkan da 2021'i 4,5 milyar dolarlık ihracatla kapatabileceklerini, bunun için çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiklerini söyledi.

Son dönemde Almanya, Fransa, İngiltere, ABD gibi kilogram başına ihracatın daha yüksek olduğu ülkelere ağırlık verdiklerini belirten Çalışkan, bu ülkelere yönelik girişimlerini artırdıklarını anlattı.

Çalışkan, yıl başından bu yana ham maddeye gelen zamların ve bazı ürünlerin bulunamamasının mobilyacıları zorladığını kaydederek, "Ham madde fiyatlarında dövizdeki artışla paralel olmayan bir yükseliş var. Fırsatçılığın önüne geçmek için denetimler artmalı." ifadelerini kullandı.

#ekonomi
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