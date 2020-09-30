Mobilya sektörü yönünü 2021 yılına çevirdi!

Üretimde yerli ve milli, istihdam dostu olmasıyla da alanında 500 bin kişiye iş imkanı sağlayan ve dış ticaret fazlası veren sektörlerin başında gelen mobilya sektörü, hammadde konusunda da dışa bağımlılığı en aza indirgeyerek ürünlerinin yüzde 42’sini yurt dışına ihraç ediyor. MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, “Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak’ın açıklamış olduğu Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ilgili yerli ve milli üreticiler olarak bizler, aynı zamanda güçlü mobilya sanayimizin sektör temsilcileri de olarak elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız” diye ifade etti.

Mustafa Balcı: “Sektör olarak yönümüzü 2021 yılına çevirdik”

“Ortaya çıktığı ilk dönemden itibaren devletlerin ekonomilerini küresel bazda olumsuz etkileyen ve ülkeler arası ticareti de sekteye uğratan Covid-19 nedeniyle şu günlerde temkinli ancak ayakları yere sağlam basan bir yol izleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye belirten MOSDER Başkanı Mustafa Balcı, 36 bin yerli üreticinin faaliyet gösterdiği mobilya sanayimiz için 2020 yılını 4,5 milyar dolarlık ihracat ve iç piyasada ise 60 milyarlık satış grafiği ile tamamlamayı planlıyoruz. Ancak şimdiden rotamızı 2021 yılına çevirdik” dedi. 2023 vizyonu doğrultusunda da sektörümüzün hedeflerini azaltmayacağız diye belirten Başkan Balcı, dünya pazarında 6 basamak birden atlayarak ihracat yapan ülkeler arasında sekizinci sıraya yükselen Türkiye’nin 180 ülkeye ihracat yapan büyük bir pazar ağına sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

“Mobilya sektörü covid-19’un etkisiyle hibrit sisteme daha kolay adapte oldu”

Türkiye’de mobilya üretiminde kullanılan teknolojinin dünya standartlarında olduğunu ve ar-ge çalışmalarıyla birlikte sektörün kendini sürekli geliştirdiğini vurgulayan Başkan Balcı, katma değerli üretim konusunda ülkemizin çok başarılı olduğunu ve tasarım ile kaliteli üretim konusunda da dünyada tercih edildiğini ifade etti.

Mustafa Balcı, satın alma alışkanlıkları noktasında konvansiyonel olan mobilya sektörünün Covid-19’un hayatımıza girmesiyle birlikte daha çok dijitalleştiğini ve e-ticaret, online fuarcılık gibi alanlarda da etkisini daha çok göstermesiyle birlikte hibrit bir entegrasyon sergilediğini kaydetti.

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, konuyla ilgili son olarak, “Bakan Albayrak’ın dediği gibi ekonomimizin bu sürece uyum sağlayabilmesi için dijital dönüşüme hız kazandırılması, e-hizmetlerin hayatın her alanında yaygınlaştırılması gerektiğinin farkındayız ve ‘yeni normal’ dönemde mobilya üretiminden, satışa ve lojistiğe kadar her alanda dijitale uyumlu olarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.