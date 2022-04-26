Mobilya sektörü derin nefes aldı

MHP’nin TBMM gündemine taşıdığı mobilya sektöründeki ihracat kaynaklı ham madde tedarik sorunu çözüme kavuştu.

Bursa Milletvekili Vahapoğlu, “Bakanlığımız MDF ve yonga levha ihracat kısıtlamasını artırdı. Ham madde üreticileri kapasitelerinin yüzde 100’ünü iç piyasaya verecek” dedi.

Mobilya imalat sektör temsilcilerinin uzun zamandır dillendirdiği ham madde tedarik sorunu TBMM’de gündeme geldikten sonra çözüme kavuştu. MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan’ın sahibi olduğu ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile birlikte 19 milletvekilinin imzasını taşıyan 21 Ekim 2021 tarihli meclis araştırma önergesi ile MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu’nun 22 Ekim 2021 tarihli soru önergesinin ardından Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili çalışma başlattı.

Yüzde 100 kısıtlama

Vahapoğlu’nun “Bakanlığımız mobilya sektöründeki MDF, sunta, sünger, cam, demir gibi temel girdilerin karşılanmasındaki zorlukları giderecek bir çalışma yapmakta mıdır?” sorusuna, Ticaret Bakanlığı 13 Nisan 2022 tarihinde aldığı kısıtlama kararıyla cevap vermiş oldu. Bakanlığın söz konusu kısıtlama kararıyla mobilyacıların hammaddesi olan MDF ve yonga levhada üretimde yüzde 20 olan ihraç izni kaldırıldı. Bakanlık ham MDF (lif levha) ve ham yonga levhanın (sunta) ihracatını kotalı bir oran olmaksızın yüzde 100 oranında yasakladı.

MHP Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, şunları kaydetti:

“Uzun zamandır Bursa-İnegöl ve Gaziantep gibi mobilya üretim merkezlerinden şikayet alıyorduk. Sektör temsilcileri piyasada bulunamayan ve yüksek fiyatıyla gündemde olan ham MDF ve yonga levhanın mobilya üretimini zora soktuğunu, bu sıkıntının tüketiciye de yansıdığını ifade ediyordu. Kısıtlama kararı mobilya imalat sektörüne hayırlı olsun”.

Bu arada mobilya sektöründe yaşanan sorunların tespit edilerek, alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan’ın sunduğu meclis araştırma önergesinde imzası bulunan milletvekilleri şu isimlerden oluştu:

“MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, İstanbul Milletvekili Cemal Çetin, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, İstanbul Milletvekili M. Bülent Karataş, Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak ve Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay.”