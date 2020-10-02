Mobilya sektörü 14-16 Ekim’de sanal ticaret heyetiyle Avusturalya’ya gidecek

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 14-16 Ekim 2020 tarihleri arasında Avustralya’ya yönelik Sanal Ticaret Heyeti gerçekleştirecek. İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç konuya ilişkin olarak, “Avustralya tüm dünyadan 3 milyar dolarlık mobilya ithal etmektedir. Türkiye’nin bu pazara ihracatını yakın vadede 50 milyon dolara, orta vadede ise 100-150 milyon dolara çıkarmayı hedeflemekteyiz” açıklamasında bulundu.

Dünyanın alanında en büyük 8. ihracatçısı olan Türk mobilya sektörü, Covid-19 sürecinde uluslararası pazarlarda çalışmalarını sanal ticaret heyetleriyle sürdürüyor. Tüm dünyadan 3 milyar dolarlık mobilya ithalatı gerçekleştiren Avustralya pazarına gerçekleştirilecek sanal ticaret heyeti 14-16 Ekim 2020 tarihleri arasında düzenlenecek. 2020 yılının ilk sekiz ayında toplam mobilya ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 2,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktaran İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Covid-19 sürecinde mevcut pazarların korunması, yeni pazar çalışmalarının devamı için dijitale taşınan sanal ticaret heyetlerinin kesintisiz sürdüğünü ve İsrail’in ardından yeni rotanın Avustralya olduğunu açıkladı.

Avustralya pazarını artıda kapatırız

Türkiye’nin Avustralya’ya mobilya ihracatındaki gelişimini değerlendiren Ahmet Güleç, pandemi döneminde başlayan yavaşlamanın Haziran ayı ile birlikte toparlanmaya başladığını söyledi. Güleç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avustralya’ya son yıllarda istikrarlı bir mobilya ihracatı gerçekleştirilmektedir. Bu noktada, 2020 yılının ilk sekiz ayında pandeminin de etkisiyle 5 milyon dolar bir ihracat rakamına ulaşılmıştır. Geçen yıl aynı dönemde 8 milyon dolar olan ihracatın bu yıl 5 milyon dolarda kalması Mart-Nisan ve Mayıs aylarında yaşanan kısıtlamaların etkisiyle olmuştur. Ancak, Haziran ayında başlayan toparlanma hızla devam ediyor. Türk mobilya sektörünün 2020 yılını da Avustralya pazarında artışla kapatmasını beklemekteyiz.”

Hedefimiz önce 50, sonra 150 milyon dolar

Avustralya’nın mobilya ithalatına ilişkin de bilgiler veren Ahmet Güleç, şunları kaydetti: “Avustralya’ya ihracatın oturmaya mahsus mobilyalarda yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Özellikle oturma odası mobilyaları ve parçaları ile aksesuarları alanında bir uzmanlaşmamız olduğu görülmektedir. Avustralya tüm dünyadan 3 milyar dolar mobilya ithal etmektedir. En önemli ithalat ülkeleri Çin, Vietnam ve Malezya’dır. Avustralya’nın ithalatındaki ilk 10 ülke içinde Türkiye’de yer almamaktadır. Türkiye’nin bu pazara ihracatını yakın vadede 50 milyon dolara, orta vadede ise 100-150 milyon dolar arasına yerleşmesini beklemekteyiz.”