Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, Çin ve ABD’ye ihracatını katladı

Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı:

- "ABD ile Çin arasında yaşanan ticari gerginlik dolayısıyla yönünü ABD pazarına çeviren sektörümüz büyük bir avantaj sağladı. Geçen ay, ABD'ye yüzde 100'e yakın bir ihracat artışı görmekteyiz. Ayrıca Çin'e de ciddi bir artış söz konusu. Temmuzda Çin’e yapılan mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, yüzde 800’ün üzerinde artışla 12 milyon dolara çıktı. Salgına rağmen ABD ve Çin'de yükselişe geçen mobilya ihracatının artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz."

Geçen ay 512 milyon dolarlık dış satım gerçekleştiren mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe Çin'e yüzde 832, Amerika Birleşik Devletleri’ne de yüzde 96 ihracat artış oranı yaşandı.

AA Bursa Muhabiri CEM ŞAN’ın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Uludağ İhracatçı Birlikleri verilerinden yaptığı derlemeye göre, mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,26 artışla 512 milyon 398 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Sektör, ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,85'lik azalışa rağmen 3 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Söz konusu sektörde geçen ay, en çok ihracat ana pazar Irak’a yapıldı. Irak’a, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,56 artışla 83 milyon 338 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Irak’a ocak-temmuz döneminde yapılan ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,88 azalışla 458 milyon 301 bin dolar oldu.

Irak’ı, yüzde 14 artış ve 28 milyon 854 bin dolarlık ihracatla İsrail takip etti. İsrail'e yılın 7 ayında yapılan dış satım da yüzde 8,43 yükselişle 179 milyon 835 bin dolara çıktı.

Bu sektörde en çok ihracat yapılan üçüncü ülke ise ABD oldu. ABD'ye geçen ay gerçekleştirilen mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 96,39 artışla 27 milyon 187 bin dolara çıktı. ABD'ye ocak-temmuz dönemindeki dış satım da yüzde 59,16 yükselişle 125 milyon 764 bin dolar oldu.

ABD'yi yüzde 6 artış ve 21 milyon 303 bin dolarla Suudi Arabistan, yüzde 16 yükseliş ve 20 milyon 652 bin dolarla Libya, yüzde 24 azalış ve 20 milyon 325 bin dolarla İran, yüzde 20 artış ve 20 milyon 314 bin dolarla Almanya izledi.

Çin'e temmuzda yapılan mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı ise yüzde 832 artışla 12 milyon 44 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Ocak-temmuz döneminde Çin'e bu sektörde yapılan dış satım ise yüzde 117 yükselişle 47 milyon 423 bin dolara ulaştı.

- “ABD ve Çin’e ihracatın artması sektörümüze büyük bir güç kattı”

Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart, nisan ve mayıs aylarında zorlu bir süreçten geçen mobilya sektörünün yeniden rahat bir nefes almaya başladığını söyledi.

Mobilya sanayi çatısı altında yer alan büyük markaların ve KOBİ'lerin üretime tam kapasiteyle devam ettiklerini dile getiren Balcı, "Sektörümüz koronavirüs salgını sürecinde Ar-Ge yatırımlarına ağırlık verdi. Ar-Ge çalışmalarımız, tasarım gücümüz, istihdam yatırımlarımız ve kaliteli üretimlerimizle sektörümüzü kalkındırmak adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." dedi.

Salgının ülkeler arası ticaretin seyrini önemli ölçüde etkilediğini ifade eden Balcı, yeniden normalleşmeye başlayan bu olumlu tabloyu daha iyiye döndürmek açısından virüse karşı toplum olarak hassasiyetle yaklaşmaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Temmuzdaki mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı rakamlarına bakıldığında ana pazar Irak'a az da olsa bir artış söz konusu. Yakın coğrafyamızda bulunan Almanya, Libya, Suudi Arabistan, Fransa, İngiltere, İsrail, Hollanda, Katar, Romanya, BAE, Çekya, İtalya ve Azerbaycan'a sürdürdüğümüz ihracatla Türk mobilyasını dünyanın her noktasına ulaştırmayı hedefliyoruz. ABD ile Çin arasında yaşanan ticari gerginlik dolayısıyla yönünü ABD pazarına çeviren sektörümüz büyük bir avantaj sağladı. Geçen ay, ABD'ye yüzde 100'e yakın bir ihracat artışı görmekteyiz. Bu bizi oldukça sevindirmektedir. Ayrıca Çin'e de ciddi bir artış söz konusu. Temmuzda Çin'e yapılan mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, yüzde 800'ün üzerinde artışla 12 milyon dolara çıktı. Çin’e ihracatın artması sektörümüze büyük bir güç kattı. Salgına rağmen ABD ve Çin'de yükselişe geçen mobilya ihracatının artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz."