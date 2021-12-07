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Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı ilk kez 6 milyar doları aştı

Türkiye'nin mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, 2021'in 11 ayında tüm zamanların yıllık rekorunu kırarak ilk kez 6 milyar doları aştı.

Ekonomi 07.12.2021, 13:54
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı ilk kez 6 milyar doları aştı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı, Ocak-Kasım 2021'de yüzde 25,8 arttı.

Söz konusu dönemde 6,2 milyar dolara ulaşan sektörün ihracatı, geçen yıl 5,6 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Sektörün, bu yıl 2020'ye göre ihracatını en az 1 milyar dolar artırması bekleniyor.

Mobilya ihracatı da yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 24,6 artışla 3 milyar 859 milyon dolar oldu.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ihracatı, geçen ay ise 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 33,2 artışla 695,8 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde mobilya sektörü 406,1 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Sektör, bu dönemde en çok çocuklar için karyola ve beşikler, oturmaya mahsus mobilyalar, yemek ve oturma odaları için ahşap ve metal mobilyalar, yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilya ihraç etti.

Söz konusu dönemde en çok ABD, Almanya, İngiltere, Irak ve İsrail'e ihracat yapıldı.

"Türkiye, ihracattaki başarısıyla dünya devlerinin dikkatini çekiyor"

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (İİB) Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mobilya sektörü olarak son yıllarda ihracatta yakaladıkları artış ivmesini istikrarlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sektörümüz, şartlar ne olursa olsun üretmeye ve ihraç etmeye devam ediyor. Bu gücüyle de dünyanın birçok uluslararası mobilya devinin dikkatini çekmeyi başarıyor. Bugün küresel şirketler ülkemizdeki üretimlerini artırma kararı alıyor. Yine birçok uluslararası şirket, Türkiye'deki mobilyacılarımıza üretim yaptırmaya başlıyor. Alınan bu kararlar, sektörümüzün yakaladığı üretim ve ihracat ivmesini daha da hızlandıracak. Sektör olarak ülkemize yönelen yatırımların 2023'te 3 milyar doları, 2030'da da 10 milyar doları bulmasını bekliyoruz."

İç piyasa için taksitlerin 18'e çıkarılması çağrısı

Ahmet Güleç, sektörün ihracat rakamlarındaki başarısının iç piyasaya yansımadığını, yurt içi satışlarda durgunluk yaşandığını ifade etti.

Mobilyanın, gıda ve barınma gibi temel ihtiyaçlardan olduğunu vurgulayan Güleç, "Bu temel ihtiyacın karşılanabilmesi ve sektörün geleceği için mobilyada 9 olan taksit sayısı en az 18'e çıkarılmalı. Dünyanın dört bir yanından küresel üreticiyi ülkemize çekmeyi başardığımız bir dönemde mobilyacımızın yatırım hevesi canlı tutulmalı. Bunun için de ürettiği ürünü özellikle iç pazara satabilmeli." diye konuştu.

Güleç, sektörün iç piyasada istediği hacme ulaşabilmesi ve üretimin devam edebilmesi için taksit sayısının artırılması gerektiğini de söyledi.

"Türk mobilyasına özellikle Avrupa'nın ilgisi arttı"

Mobilya üreticileri kooperatifi Modoko'nun Başkanı Koray Çalışkan da Türkiye'nin bu yıl hem genel hem de mobilya ihracatında çok iyi gittiğini belirterek, sektörün 11 aylık ihracatının 4 milyar dolara dayandığını bildirdi.

Çalışkan, Türkiye'nin dünyanın hemen hemen bütün ülkelerine mobilya ihraç ettiğini ve bunun bir başarı olduğunu ifade ederek, "Son dönemde özellikle Avrupa ülkelerinden Türk mobilyasına ilgi hayli artmış durumda. Kalitesi, tasarımı, kullanışlı olması ve uygun maliyetiyle öne çıkan ürünlerimiz, başta Avrupa ve bölgemizdeki ülkeler olmak üzere ciddi talep görüyor." dedi.

Ham maddeye gelen zamlar ve ham madde bulunamamasından doğabilecek olumsuzluklara değinen Çalışkan, "Bu problemlerin bir an önce giderilmesi gerekiyor. Bu yıl mobilya ihracatında 4,5 milyar dolara yaklaşacağız. Sadece mobilyada geçen yıla göre 1 milyar dolar ihracat artışı yakalamış olacağız." diye konuştu.

#Ahmet Güleç #mobilya
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