Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı ilk 11 ayda 4,9 milyar dolar

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün, 2020 yılı ilk 11 aylık dönem ihracatı 4,99 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mobilyanın söz konusu rakam içinden aldığı pay ise 3,1 milyar dolar oldu.

Sektörün ihracat sonuçlarını değerlendiren İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, sektörün 15 bini ihracatçı olmak üzere 36 bin mobilyacıya ev sahipliği yaptığının altını çizdi. Türkiye mobilya sektörünün dünyanın 8. büyük ihracatçısı olduğunu da hatırlatarak sektörün yüksek teknolojiyle inovatif ürünlere odaklandığını açıkladı. Sektörün üretim hacmini 10 milyar dolar olarak açıklayan Güleç, sözlerini şöyle devam etti: “Türkiye mobilya sektörü olarak üretimimizin yüzde 35’ini ihraç ediyoruz. Dolayısıyla katma değerli ve tasarım yönü güçlü mobilya üretimimizi artırarak, dünya mobilya pazarından aldığımız payı yüzde 2’den, yüzde 3’e çıkarmak istiyoruz. Aynı zamanda hayatımızın bir gerçeği olan Covid-19 pademisi tüm hızıyla devam ederken yılı, mobilya üzerinde 4 milyar bandına en yakın noktada tamamlama hedefiyle iş süreçlerimizi yönetiyoruz. Bu olağanüstü koşullarda tüm sektör paydaşlarında olduğu gibi bizde 2021 planlarımızı gözden geçirdik. Uzun vadeli hedeflerimiz için pandemin seyrini izliyoruz. Ancak içinde bulunduğumuz gündemde dahi 2021 yılı Türkiye için fuar yılı. Nisan ayında gerçekleştirmeyi öngördüğümüz mobilya fuarında ciddi bir ticari hacmin oluşmasını bekliyoruz.”