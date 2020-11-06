Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 4,47 milyar dolar

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün, 2020 yılı ilk on aylık dönem ihracatı 4,475 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mobilyanın söz konusu rakam içindeki miktarı 2,76 milyar dolar olurken, sektör Haziran’da başlayan güçlü yükselişini Ekim’e de taşıyarak Kasım ve Aralık ihracatı için güçlü sinyaller verdi.

Konuya ilişkin olarak açıklama yapan İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, “15 bini ihracatçı olmak üzere 36 bin mobilyacımız ile üretime ve tasarıma dayanan çok güçlü bir sektörüz. 12 milyar dolarlık üretim hacmine sahibiz ve üretimimizin yüzde 35’ini ihraç ediyoruz. Her zaman ihracat fazlası veren bir sektör olduk. Pandemide de bu durum değişmedi. Mart-Nisan ve Mayıs’ta hem iç piyasada hem ihracatta yaşadığımız durgunluğu Haziran ile birlikte güçlü bir toparlanma ile sene başında belirlediğimiz hedeflere taşıdık. Duruma aylık bazda baktığımızda Haziran’da mobilya ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48 artış yaşadı. Temmuz’da yüzde 11,75, Ağustos’ta yüzde 1,7, Eylül’de yüzde 13,34 ve Ekim’de de aylık bazda yaşadığımız artış yüzde 12’nin üzerinde oldu. Dünyanın en büyük 8. İhracatçısıyız, katma değerli ve tasarım yönü güçlü mobilya üretimimizi artırarak devam ettirmeyi, dünya mobilya pazarından aldığımız payı yüzde 1,5’tan, yüzde 2,5’a çıkarmak istiyoruz” dedi.

AB ülkelerinde 10 ayda yüzde 3,8 büyüdük, 925 milyon dolarlık mobilya sattık

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ihracatının bu dönemde başta AB pazarı olmak üzere ABD ve Çin pazarında önemli artışlar kaydettiğini belirten Ahmet Güleç, sektörün ilk 5 pazarının Irak, Almanya, Suudi Arabistan, Amerika ve İsrail olduğunu ifade etti. Güleç şunları kaydetti: “ Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdiğimiz toplam ihracat 925 milyon dolar oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımızı yüzde 3,8 oranında arttırdığımızı görüyoruz. Özellikle Almanya, İngiltere, Fransa ve Romanya’da pazar payımızın artış şeklinde öne çıktığını söyleyebiliriz.”

Komşuya ihracat 765 milyon dolar oldu

Yakın komşu ülkelere mobilya ihracatımız hakkında da bilgi veren Güleç, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Ukrayna, Irak, İran, İsrail, Lübnan, Mısır, Gürcistan, Rusya Federasyonu ve Suriye’ye toplam 10 aylık ihracatın 765,4 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Yıllık 40 milyar dolarlık ortalaması ile dünyanın en büyük mobilya ithalatçısı ABD pazarında da, 53 milyar dolarla dünyanın en büyük mobilya ihracatçısı olan Çin pazarında da büyümeye devam ettiklerini aktaran Güleç, “Covid – 19 pandemisine rağmen 8 ayda Amerika pazarına ihracatımız yüzde 6 arttı. Kısa vadede de ABD’ye olan ihracatımızı 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. ABD’de lojistik merkezlerinin kurulması bu nedenle son derece önemli. Bu konudaki çalışmalarda pandemi kaynaklı takvimsel gecikmeler yaşasa da yakında sona geleceğiz. Bununla birlikte Çin’de pazarında da derinleşme çalışmalarımız devam ediyor. Sadece Haziran ve Temmuz ayında Çin’e olan ihracatımız yüzde 150 artış gösterdi. 2002’de Türk mobilya sektörü dünyanın en büyüğü olmak üzere güzel bir hikaye başlattı, 2020’de daha büyük bir hikayenin koşulları oluştu. 2021 bu açıdan çok kritik önemde olacak” dedi.