banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
“Bir Umut” filmi ve karakterini anlattı
“Bir Umut” filmi ve karakterini anlattı
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Piyasadan haberler...
Piyasadan haberler...
Hard diskiniz bozulduğunda bunları yapmayın
Hard diskiniz bozulduğunda bunları yapmayın

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 3,5 milyar dolar

 Mobilyada 8 aylık ihracat 2.1 milyar dolar  ABD pazarında ihracat artışı yüzde 6  İsrail, Avustralya ve Günel Kore’ye sanal ticaret heyeti düzenlenecek  Pandemi ABD ve Avrupa Birliğine mobilya ihracatını arttırdı

Ekonomi 08.09.2020, 11:28
2
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 3,5 milyar dolar

Mobilya kağıt ve orman ürünleri ihracatı 2020’nin ilk sekiz ayında 3,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamın 2,1 milyar dolarlık kısmını mobilya oluştururken Almanya, İngiltere, Suudi Arabistan, Irak ve Libya en çok ihracat yapılan ülkeler oldu. Mobilya ihracatında lider konumda bulunan ülkelerden ABD’de yaşanan yüzde 6’lık artış ise dikkat çekti. İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Haziran ile birlikte mobilya ihracatında yaşanan güçlü artışın üçüncü ayına girildiğini söyledi ve sanal ticaret heyetleriyle de bu yükselişi destekleyen organizasyonlara devam edeceklerini kaydetti.

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, 2020’nin ilk 8 ayında sektörün toplam ihracatının 3,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bu rakamın 2,1 milyar dolarını mobilya oluştururken Güleç, şunları kaydetti: “12 milyar dolarlık üretim gücü ile Türk mobilya sektörü dünyanın 13. büyük üreticisi durumunda bulunuyor. Pandemi bütün sektörleri olduğu gibi mobilya üretim ve ihracatını da olumsuz etkiledi. Haziran ve Temmuz’da yakaladığımız güçlü artışı Ağustos’a da taşıdık. Geçen yılın aynı dönemine göre mobilya ihracatımızda yaşanan artış yüzde 5 olarak gerçekleşti. Bu artışın diğer aylarda da yaşanmasını bekliyoruz. Ürettiğinin yüzde 37’sini ihraç eden Türk mobilya sektörü iç pazarda da talep açısından büyük bir yoğunluk yaşıyor. Mobilyada yılsonu için hedeflediğimiz rakamlarımız ihracat tarafında 4 milyar dolar, iç satışta 60 milyar Türk Lirasıdır. ”

ABD’ye mobilya ihracatı yüzde 6 arttı

Mobilya sektörünün yılın 8 ayında en fazla ihracatı Almanya, İngiltere, Suudi Arabistan, Irak ve Libya’ya yaptığını anlatan Güleç, “40 milyar dolar ile dünyanın en büyük mobilya ithalatçısı olan ABD’nin özel önem verdikleri pazarlardan biri ve buraya yönelik çalışmalarımız sonuç verdi. Covid – 19 pandemisine rağmen ilk 8 ayda Amerika pazarına ihracatımız yüzde 6 arttı. Bir diğer önemli pazarımız olan Çin’de de Şubat’tan itibaren başlayan olumsuz tabloyu geri çevirdik. Haziran ve Temmuz ayında sadece Çin’e olan ihracatımız yüzde 150 artış gösterdi. İsrail ve Fransa pazarındaki etkinliğimiz de gittikçe artıyor. Gelişmiş pazarların ihracattaki payını artırdığını görüyoruz. Bu olumlu havanın ve pozitif yönlü ivmenin kalıcı olması ve pandemi etkisi olmaksızın ihracatımızın bu iki önemli pazarda artması en büyük hedefimiz” dedi.

Pandemi mobilyada pazarları değiştirdi

Pandeminin pazarlar üzerinde yarattığı etkiye de değinen Güleç, şunları kaydetti: “Özellikle gelişmiş ülkeler tedarik zincirlerini daha güvenli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturma arzusundalar. Bu ülkemiz için önemli fırsatlar barındırıyor. Kısıtlamalar sonrası özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yaşadıklarımız da bunu gösterdi. Amerika ve Avrupa Birliği pazarlarından payımız arttı. Bunun daha da artmasını ve kalıcı hale gelmesini istiyoruz. Dünya mobilya dış ticaretinden hali hazırda yüzde 1,4’lük pay almaktayız, hedefimiz 2023’te bu aranı yüzde 2,5’a çıkarmak ve ihracatta 10 milyar dolara ulaşmak. Her şeyi doğru yaparsak bunu gerçekleştirebiliriz.”

İsrail, Avustralya ve Güney Kore’ye sanal ticaret heyeti düzenlenecek

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri ihracatçıları Birliği tarafından, pandemi döneminde başlayan sanal ticaret heyetlerine devam edileceğini de açıklayan Ahmet Güleç, yıl sonuna kadar netleşen ülkeleri İsrail, Avustralya ve Günel Kore olarak açıkladı. Güleç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk mobilyasının tasarım gücünü göstermek, yeni iş bağlantıları yakalamak ve pazardan aldığımız mevcut payı arttırmak için düzenlediğimiz ülke ziyaretleri ve ticaret heyetlerini sanala taşıdık. Görüşmelerin maksimum verimde ve her hangi bir problem yaşanmadan devamını sağlayan alt yapımızla 14-16 Eylül’de İsrail’e yönelik sanal ticaret heyeti düzenleyeceğiz. 14-16 Ekim tarihleri arasında ise Avustralya için sanal ticaret heyeti gerçekleştireceğiz. Sonrasında Günel Kore’ye yönelik benzer bir çalışmamız olacak.”

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Eylül 2020
İmsak 05:03
Güneş 06:31
Öğle 13:07
İkindi 16:42
Akşam 19:33
Yatsı 20:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25