Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 2020'de 5.5 milyar doları geçti

Üç sektörümüzün ihracatında 2020 yılı itibariyle 5.5 milyar dolar seviyesini geçerek 2019 yılı ihracat rakamını yakalamış olduk.

Ege Bölgesi olarak baktığımızda ise 2020 yılında 695 milyon dolar ihracata imza attık. Biz de, geçen senenin ihracat rakamlarına ulaşmayı başardık.

2020 yılı başında her ne kadar %10’lık bir ihracat artışı hedeflemiş olsak da covid-19 salgının dünya ticaretine negatif etkileri göz önüne alındığında iyi bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim.

Sektörlerimizde Ege Bölgesinde bin 780 ihracat gerçekleştiren üye firmamız var. 695 milyon dolarlık ihracatımızın yüzde 67’si ilk 25 firma tarafından yapıldı.

Türkiye genelinden 220, Ege Bölgesinden 180 ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye olarak en çok ihracat yaptığımız ülkeler olan Irak, İsrail, Almanya, Birleşik Krallık, ABD ve Suudi Arabistan’ın yanı sıra bu sene Papua Yeni Gine, Dominika, Namibya, Myanmar gibi ülkeleri de pazarlarımız arasına ekledik. Hedef pazarlarımız halihazırda ihracat gerçekleştirdiğimiz ABD, Çin Halk Cumhuriyeti gibi ithalat potansiyeli yüksek ülkelerdir.



Sektörümüzün yarattığı katma değere bakacak olursak, Türkiye geneli baktığımızda ortalama birim fiyatımız 1,51 USD Ege Bölgesi olarak ise 2,12 USD’dir. Ege olarak Türkiye’nin % 40 üzerinde bir katma değer sağladığımızı söyleyebilirim.

Elbette bu rakamlar hedeflerimizin çok gerisinde. Hedefimiz Tasarım, AR-GE, Markalaşma ve inovasyonla katma değerli ürünler üretip ihraç ederek birim ihraç fiyatlarımızı artırmak.

Birim fiyatı en düşük olan ürünlerimiz talaşlar, hurdalar, döküntüler vb. ürünler, katma değer denince ise tabii ki devreye tasarım ve marka ürünlerimiz giriyor.

Küresel olarak ticaretin dijitalleşmesi konusu pandemi ile birlikte daha da hızlandı. Biz de firmalarımıza ve sektörlerimize destek olmak, yol göstermek adına birçok proje yürütmek için kolları sıvadık.

Firmalarımızın teknolojik gelişmelere, yeni düzene uyum sağlayarak yeni fırsatları yakalayabilmeleri adına birçok proje planlıyoruz, Mobilya sektöründe yeni Ur-Ge Projemiz ‘Aegean Furniture’ Bakanlık tarafından onaylandı ve İhtiyaç analizi sürecini başlatmak üzereyiz, yine mobilya sektörünce İzka tarafından desteklenen Mobint projemizle firmalarımızın e-ticaret bağlamında yol haritalarının hazırlamasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz.

Ayrıca, gıda sektöründe Ege İhracatçı Birlikleri organizasyonunda altı gıda birliği olarak 23-27 Kasım tarihlerinde ülkemizin ilk sanal gıda fuarı olan The Fource’u gerçekleştirdik.

Uluslararası alanda Türk malı algısını güçlendirmek adına, Uluslararası sektörel örgütlerde üyeliklerimiz var ve buralarda ülkemizi güçlü bir şekilde temsil ediyoruz. Yine her türlü fuar, heyet, dijital platformlarda Türkiye’nin gücünü ve marka değerini gösteren çalışmalar yürütüyoruz.

Dijitalleşme ile birlikte önümüzde yeni fırsatlar açıldı. Artık dünya bir tık uzağımızda ve bu şansı iyi değerlendirmek lazım. Biz de Birlik olarak üstümüze düşen görevi fazlasıyla yapmaya hazırız. 2021 yılında mevcut projelerimize devam ederken, sanal sektörel ticaret heyeti organizasyonları, fuarlarla ihracatımızı arttırmak için çalışacağız.

Pandeminin yaşattığı tüm olumsuzlukların yanında tüm dünyanın online dönüşümünü hızlandırdığı inkar edilemez bir gerek, ayrıca pandemi şartlarının ortadan kalkması da yeni fırsatlar yaratacaktır, üyelerimizin bu fırsatları yakalayacağına inanıyor ve pandemi sonrası ihracatımızda en az % 10 artış yakalamayı hedefliyoruz