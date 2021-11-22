Mobiltel’in halka arzına 3 kat talep geldi

İSTANBUL (AA) - Mobiltel 18-19 Kasım tarihleri arasında çıktığı halka arzı 3 kat taleple tamamladı.

Mobitel'den yapılan açıklamaya göre, halka arz fiyatının 1,60 TL olduğu ihraçta halka arz büyüklüğü 332 milyon 800 bin TL olurken, halka arza katılım sağlayan yatırımcı sayısı 34 bin 91 olarak gerçekleşti. İhraç sonrası şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 20,29 oldu.

Halka arzdan şirketin elde edeceği brüt 284,8 milyon TL’lik kaynağın yüzde 70’i finansal borç ödemesinde, yüzde 30’u ise şirketin büyüme hedefleri ve işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacak.

Ortakların 6 ay boyunca hisse satmama ve şirketin bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama taahhüdü ile gerçekleşen halka arzda, yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcıların yanı sıra yurtdışı kurumsal yatırımcılar da yer aldı.

İnfo Yatırım liderliğinde toplam 31 üyeli aracı kurumun yer aldığı bir konsorsiyumda, halka arz edilen şirket paylarının yüzde 60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 28’i yurt içi kurumsal ve yüzde 12’si yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

Halka arz sonrası şirketin ortaklık yapısı yüzde 70,24 Aydın Mıstaçoğlu, yüzde 9,46 Mıstaçoğlu Holding ve yüzde 20,29 halka açık oldu.



- "Sektörümüzdeki payımızı artırmaya odaklanacağız"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Mobiltel Genel Müdürü Yücel Kubanç, zorlu piyasa şartlarına rağmen yatırımcılardan 3 kat talep geldiğini belirterek, "Yatırımcılarımızın ilgisine ve güvenine sonsuz teşekkür ediyoruz. Halka arzdan alacağımız güçle sürdürülebilir sağlıklı büyümemizi devam ettirerek sektörümüzdeki payımızı artırmaya odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

İnfo Yatırım CEO’su Ender Şahin ise yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği bir halka arzı daha başarıyla tamamladıkları için mutlu olduklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hisse maliyetleri açısından oldukça avantajlı bir noktada olan borsamızda şirketlerimizin sayısının çoğalmasını hem işlem hacminin artması hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekmesi açısından önemli görüyorum. Mobitel’e yönelik büyük ilgi de sermaye piyasalarımızın geleceğinin parlak olduğunu göstermesi açısından güzel bir işaret. Mobitel’e güvenen, ilgi gösteren tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederim. Mobitel’in katılımıyla Borsamız, yeni bir sektör daha kazanmış ve biraz daha zenginleşmiş oldu. Bu süreçte emeği geçen tüm kurumlarımıza ve çalışanlarına, çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum."

- Sektörün en büyük 5 şirketi arasında yer alıyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Mobiltel 2020 yılını 1,8 milyar TL gelir ve 377,6 milyon TL net karla, 2021 yılının ilk altı ayını ise 980,6 milyon lira gelir ve 76,1 milyon lira net karla kapattı. Haziran 2021 itibarıyla Türkiye cep telefonu pazarında adet bazında yüzde 5,8, ciro bazında ise yüzde 3,5 pazar payı bulunan Mobiltel, Bilişim 500 araştırmasına göre sektörün en büyük beş şirketi içinde yer alıyor.

2001 yılında Motorola’nın Türkiye distribütörü olarak kurulan Mobiltel, 2003 yılında Siemens Mobile, 2005 yılında ise Turkcell’in distribütörlüğünü üstlendi. Bugün Mobiltel’in marka portföyünde dünyanın önde gelen mobil ve akıllı cihaz üreticileri olan Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, RealMe, Huawei, Honor, Poco, TCL, Sony, LG, Alcatel, Infinix, Tecno, Zyxel, ZTE, TPLink, JBL, Jabra, General Mobile, Reeder, Casper, Omix, Hometech, S-Link, Soultech gibi global ve yerli markalar da yer alıyor. Mobiltel aynı zamanda 2010 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük telekomünikasyon operatörü Türk Telekom Grubu’nun distribütörlüğünü sürdürüyor. Şirket, Türkiye’de Türk Telekom bayilerinin yanı sıra, mobil telefon satan GSM bayileri, elektronik ürün zincir mağazaları, süpermarketler, hipermarketler ve elektronik pazaryerleri ile de doğrudan çalışıyor.

- Turizm ve gayrimenkul yatırımları, büyümeyi destekliyor

Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Mobiltel Turizm Yatırım AŞ’nin ise Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Bishkek Park AVM, Prime Suites Residence ve Sheraton Bishkek Otel’i bünyesinde bulunduran Bishkek Park LLC’de yüzde 96,27 payı bulunmakta. Kırgızistan’ın en büyük gayrimenkul yatırımı olan Bishkek Park AVM, günde ortalama 20 bin’e yakın ziyaretçiyi ağırlıyor.

