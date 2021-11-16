Mobiltel, 18-19 Kasım’da halka arz oluyor

İSTANBUL (AA) - Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ (Mobiltel) paylarının yüzde 20,29’unun halka arzı, 18-19 Kasım tarihleri arasında "sabit fiyatla talep toplama" yöntemiyle yapılacak.

Mobiltel'den yapılan açıklamaya göre, şirketin halka arz fiyatı 1,60 TL olarak belirlendi. İnfo Yatırım liderliğinde “sabit fiyatla talep toplama” ve “en iyi gayret aracılığı” yöntemiyle gerçekleştirilecek halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 70’ine karşılık gelen tutar finansal borç ödemelerinde, yüzde 30’u ise şirketin büyüme hedefleri ve işletme sermayesi ihtiyacında kullanılacak.



Ortakların 6 ay boyunca hisse satmama ve şirketin bir yıl boyunca bedelli sermaye artırımı yapmama taahhüdü ile gerçekleştirilecek halka arzda, yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcıların yanı sıra yurt dışı kurumsal yatırımcılar da hedefleniyor.





- "5G ile sektörümüzde ciddi bir büyüme potansiyeli görüyoruz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Mobiltel Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mıstaçoğlu, ilk şirketini mobil iletişim sektöründe 1994 yılında kurduğunu, sektörde 27 yılı geride bıraktığını belirtti.



Mobiltel'in 2001 yılında Motorola'nın distribütörlüğünü alarak kurulduğunu ve 20 yılda sektörün en köklü oyuncularından biri haline geldiğini aktaran Mıstaçoğlu, şu anda dünyanın önde gelen mobil ve akıllı cihaz markaları Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei ve 30’a yakın diğer markanın yanı sıra Türk Telekom’un da distribütörlüğünü yürüttüklerini ifade etti.



Mıstaçoğlu şunları kaydetti:



"Sektörümüzde önümüzdeki dönemde ciddi bir büyüme potansiyeli görüyoruz. 2023 yılında 5G lansmanı gerçekleşecek. 5G şebekelerinin hayata geçmesi demek tüketicinin elindeki telefonların değişim ihtiyacının doğması demek. Daha güçlü bir mobil internet altyapısına geçmiş olacağız 5G ile birlikte. Yeni uygulamalar hayatımıza girecek. Telefonların güçlerinin, işlemcilerinin, hafızalarının buna göre değişmesi ihtiyacı ortaya çıkacak. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde çok ciddi bir büyüme potansiyeli görüyoruz. Biz de halka arzla birlikte pazarın hızlı büyüyeceği bu döneme güçlü bir şekilde girmek istiyoruz. Halka arzı, öz kaynaklarımızı güçlendirecek, net karlılığımızı artıracak bir hamle olarak görüyoruz. Mobiltel, halka açık, gücünü iş ortakları ve yatırımcıları ile paylaşan, kurumsal yapılanmasını tamamlamış bir şirket olacak. Halka arzla birlikte Mobiltel’in pazardaki konumu daha da iyi bir yere gelecek. Bu halka arzla birlikte Mobiltel, kendi alanında halka açılmış ilk şirket olacak. Bu da bizim için gurur verici."





- "Mobil telefon ve akıllı cihazlar pazarındaki payımızı artırmaya odaklanacağız"





Mobiltel Genel Müdürü Yücel Kubanç da 2020 yılını pazarın üzerinde bir büyüme ile kapattıklarını belirtti.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde ertelenen satışlara rağmen, aldıkları stratejik kararların etkisiyle 2020 yılını yüzde 33’lük ciro artışıyla kapattıklarını hatırlatan Kubanç, gelirleri de 1,8 milyar liraya çıkardıklarını ifade etti.



Kubanç, yılın ilk 6 ayında salgında ertelenen alımların satışa dönmeye başlamasıyla satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,3 artırarak 980,6 milyon liraya ulaştırdıklarını aktardı.



Halka arzdan alacakları güçle sürdürülebilir sağlıklı büyümeyi devam ettirerek mobil telefon ve akıllı cihazlar pazarındaki paylarını artırmaya odaklanacaklarını vurgulayan Kubanç, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Hedefimiz, 2025 yılında Mobiltel’in mobil telefon satışlarını adet bazında iki katına, ciro bazında üç katına çıkarmak. Şirketimizin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Mobiltel Turizm Yatırım AŞ’nin Kırgızistan’da yatırımları bulunuyor. Mobil telefon ve aksesuarları ile operatör ürünlerinin toptan dağıtım ve satışının yanı sıra, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’teki Bishkek Park AVM, Prime Suites Residence ve Sheraton Bishkek Otel yatırımları da bulunuyor. Kırgızistan’ın en büyük gayrimenkul yatırımı olan Bishkek Park AVM, günde 20 bin ziyaretçiyi ağırlıyor."





- "Mobiltel, kendi alanında sektörün ilk halka açık şirketi olacak"





İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Güler ise Mobiltel’in kendi alanında sektörünün halka açık ilk şirketi olacağı bilgisini verdi.



Şirketin 847 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak 178 milyon TL artışla 1 milyar 25 milyon TL’ye yükseltilmesinin, bununla birlikte mevcut ortak Aydın Mıstaçoğlu’nun sahip olduğu 30 milyon adet payın ortak satışı yoluyla olmak üzere, toplamda 208 milyon adet payın halka arz edilmesinin planlandığını ifade eden Güler, İnfo Yatırım liderliğinde toplam 31 üyeli aracı kurumun yer aldığı bir konsorsiyum oluşturulduğunu aktardı.



Güler, "Halka arz edilecek şirket paylarının yüzde 60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 15’i yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan sonra şirketin halka açıklık oranının yüzde 20,29 olması öngörülüyor. Halka arz fiyatı 1,60 TL olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğü ise 332,8 milyon TL olacak." açıklamasında bulundu.





- Mobiltel'in marka portföyü





Açıklamada verilen bilgiye göre, 2001 yılında Motorola’nın Türkiye distribütörlüğünü alarak faaliyete geçen Mobiltel, 2003'te Siemens Mobile, 2005'te de Turkcell’in distribütörlüğünü üstlendi.

Bugün Mobiltel’in marka portföyünde dünyanın önde gelen mobil ve akıllı cihaz üreticileri olan Apple, Samsung, Xiaomi, Oppo, RealMe, Huawei, Honor, Poco, TCL, Sony, LG, Alcatel, Infinix, Tecno, Zyxel, ZTE, TPLink, JBL, Jabra, General Mobile, Reeder, Casper, Omix, Hometech, S-Link, Soultech gibi global ve yerli markalar da yer alıyor.



Mobiltel aynı zamanda 2010 yılından bu yana Türkiye’nin en büyük telekomünikasyon operatörü Türk Telekom’nun distribütörlüğünü sürdürüyor.



