Mobil uygulamalara bir günde 407 milyon harcandı

Uygulama analizi firması Sensor Tower tarafından yapılan araştırmaya göre, dünya genelindeki Android ve iOS kullanıcıları bir günde 407 milyon dolar harcadı. Mobil uygulama harcamalarında rekor kırılan yılbaşında oyun kategorisinden 295,6 milyon dolar gelir elde edildi. Mobil oyunların dışında dünya çapında 4,7 milyon dolar gelir elde edilen en kazançlı uygulama ise TikTok oldu.

Mobil uygulama harcamalarında yüzde 35’lik artış

Küresel uygulama harcamalarının 407 milyon dolara ulaştığı yılbaşında, geçen yılın aynı gününe kıyasla yüzde 35 artış yaşandı. Tüketiciler, oyun dışı uygulamalara yılbaşında 112 milyon dolar harcayarak bir önceki yılki tutar olan 70,5 milyon dolardan yüzde 59 fazla ödedi.

Mobil dünyadaki girişimcilere destek

Mobil oyun ve uygulama sektörüne adım atmak isteyen girişimcilere destek sağladıklarını belirten IFASTURK Eğitim, Ar-Ge ve Destek Kurucusu Mesut Şenel, “Mobil bir dünyada yaşıyoruz ve eğlence de dahil birçok gereksinimimiz için mobil cihazları kullanıyoruz. Ticaret Bakanlığı, mobil oyun ve uygulama sektörüne adım atmak isteyen girişimcilere yazılım lisans satın alma-kiralama, istihdam, reklam, tanıtım ve pazarlama, komisyon gideri gibi konularda destekliyor. Biz de kendini bu alanda yetiştiren, iş fikrini ticarileştirmek isteyen girişimcilere, şirket kurma konusundan teşvik ve destek konusuna kadar sunduğumuz hizmetlerle yardımcı oluyoruz.” dedi.