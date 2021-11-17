Mitsubishi Electric'ten

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, kış aylarında da klima kullanmanın avantajlarına dikkati çekiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yaz aylarının vazgeçilmezi olarak kabul edilen ve yenilikçi teknolojilerle havayı kontrol edebilme özgürlüğü sunan klimalar, kışın da evlerin ortam sıcaklığını ayarlamada önemli bir rol üstleniyor.

Özellikle mevsim geçişlerinde değişen hava koşulları karşısında evin sıcaklığını ideal ölçüde tutmak için pratik bir yol sunan klimalar, sadece ısıtmak için değil evlerde ya da ofislerde temiz ve sağlıklı hava solumak isteyenlerin de tercihi oluyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer ver verilen Mitsubishi Electric Klima Sistemleri Bölümü Ürün ve Teknik Takım Müdürü Tarık Çıvak, klima sistemlerinin sonbahar ya da kış mevsiminde artık eskisinden çok daha fazla kullanıldığını belirtti.

Çıvak, klimayla kışa sıcak bir geçiş yapmanın mümkün olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Havaların sıcaktan soğuğa doğru hızlı bir değişiklik gösterdiği geçiş dönemlerinde hava çok soğuk olmasa dahi evlerdeki iç ortam sıcaklığı, dışarıya nazaran daha düşük olabiliyor. Bir de merkezi ısıtma sistemi olan yapılar, dışarısı belli bir soğukluğa erişmeden aktif olmadığından bu tip yapılarda ek bir destek zorunlu görünüyor. Bu aşamada devreye giren klimalar, hava şartlarının belirsizliğini koruduğu bu süreçte yaşam alanlarındaki sıcaklığı ideal ölçülerde tutarak konforlu iklimlendirme deneyimi sunuyor. Ana ısıtma sistemlerinden biri olan klimalar kışın da bireylerin yaşam kalitesini artırıyor."

Uzaktan kontrol sağlayan inovatif teknolojiler sayesinde kişilerin daha eve gelmeden klimanın çalışmasını ve dolayısıyla evin ısınmasını sağlayabildiğini aktaran Çıvak, "Böylece soğuk bir evde ortamın ısınmasını beklemeye son veriliyor. Mitsubishi Electric'in bulut tabanlı MELCloudTM teknolojisi de klima kullanıcılarının kimi zaman dışarıdan kimi zaman da kumanda aramak için koltuklarından kalkmadan tüm sıcaklık derecesini bilgisayar, tablet veya akıllı telefon kullanarak internet üzerinden kontrol etmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.



- "Gelişen teknolojilerle birlikte klimalar eksi 25 derece sahip mekanları da ısıtabiliyor"



Çıvak, doğru klima seçiminin soğuk iklimlerde de konforlu ısıtmayı sağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Coğrafi olarak çok çeşitli iklim türlerine ev sahipliği yapan ülkemizde Erzurum, Kars gibi çok sert kış koşullarına sahip şehirlerimiz hariç tüm bölgelerde klima ile ısınmak artık mümkün. Gelişen teknolojilerle birlikte standart klimalarla eksi 15 santigrat dereceye sahip mekanlarda, üstün ısıtma performanslı Zubadan serileriyle ise eksi 25 dereceye sahip mekanlarda klimaları kullanarak ısınılabiliyor. Burada önemli olan ihtiyaca uygun klimayı ihtiyaç duyulan kapasitede seçmek. Bunun için de profesyonel destek çok önem arz ediyor."

Klima sayesinde hem enerji tasarrufu yapıldığına hem de bütçenin korunduğuna vurgu yapan Çıvak, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Havalar soğudukça doğal gaz ve elektrik faturaları da buna paralel olarak artmaya başlıyor. Bu noktada enerji verimliliği sağlayan ve daha az elektrik harcayan klimalarla ısınmak çok daha avantajlı hale geliyor. Isıtma modunda çalıştırılan, düzenli olarak bakımı yapılan klimalar daha ekonomik çözümler sunabiliyor. Elektrikli ısıtıcıların harcadığı enerjiyle klimalar yaklaşık olarak dört kat fazla ısı sağlıyor. Ayrıca klimanın üfleme hızını gereğinden yüksek tutmadan da harcanacak enerjiden tasarruf edilebiliyor. Mitsubishi Electric’in A+++ sınıfına ulaşan Legendera serisi ve A+++ soğutma ve A++ ısıtma verimliliğine ulaşan EnviroME serisi klimaları, ısıtma sırasında enerji tüketiminin azalmasına katkıda bulunuyor."

Çıvak, kapalı alanda temiz hava keyfi yaşamak için klimaların devreye girdiğini ifade ederek,"Kış aylarında yaşam alanlarının daha az havalandırıldığı ve temiz hava akışının daha az olduğu bir gerçek." dedi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Mitsubishi Electric, yenilikçi ürünleri Plasma Quad Connect, V Blocking Filtre ve Plasma Quad Protect ile yaşam alanlarının havasının kışın da istenilen kalitede tutulmasını sağlıyor. Yenilenen Plasma Quad Plus filtre teknolojisi yüksek performansıyla dikkat çekiyor ve çok sessiz çalışıyor. Hava filtrasyonunu önemseyen kişiler için tasarlanan ve gümüş iyon filtrenin geliştirilmiş versiyonu olan V Blocking Filtre, havadaki kirleticileri ve bunlardan kaynaklanan negatif etkileri engellemede yardımcı oluyor. Plasma Quad Protect ise iç ortam havasını sirküle ederek temizlenmesini sağlıyor. Tüm bu teknolojiler sayesinde havada asılı kalan istenmeyen misafirler gidiyor, kapalı alanlarda kirli havadan kaynaklı problemler ortadan kalkıyor."