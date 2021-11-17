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Mitsubishi Electric, Win Eurasia Fuarı'na katıldı

- Fuarda "Dijital Fabrikalar Zamanı" konseptiyle yer alan Mitsubishi Electric, dört gün boyunca akıllı üretime dair tüm inovatif teknolojileriyle yeni iş birlikleri için temaslarda bulundu- Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel:- "Yeni endüstri çağında yapay zeka ile ürün-yaşam döngüsünü esnek hale getiriyoruz. Tüketicinin gözünü açıp kapatıncaya kadar verdiği kararlara karşı kendi kendine yanıt veren bir üretim bandını mümkün kılmak için çalışıyoruz"

Ekonomi 17.11.2021, 14:19
Mitsubishi Electric, Win Eurasia Fuarı'na katıldı

İSTANBUL (AA) - Win Eurasia Fuarı'da yerini alan Mitsubishi Electric, fuar kapsamında geleceğin akıllı fabrikalarını inşa eden çözümlerini sundu.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre şirket, dünyanın pek çok yerinden çok sayıda katılımcıya ev sahipliği yaparak endüstriyel dönüşümün buluşma noktası olan Win Eurasia Fuarı'nda yer aldı.

Geleceğin dijital fabrikalarını inşa eden teknolojileriyle ziyaretçilerden tam not alan şirket, endüstriyi Sanayi 4.0’a hazırlayan konsepti e-F@ctory ve bu çatı altındaki diğer çözümlerini sergiledi.

Fuarda "Dijital Fabrikalar Zamanı" konseptiyle yer alan Mitsubishi Electric, dört gün boyunca akıllı üretime dair tüm inovatif teknolojileriyle yeni iş birlikleri için temaslarda bulundu.

Fuarın en dikkat çeken teknolojilerinden olan insan eline yakın yüksek hassasiyete sahip Mitsubishi Electric kolaboratif robotlar ise katılımcılar tarafından ilgiyle incelendi.

Fuarın ikinci günü gerçekleşen panelde üretim hattını dijitalleştiren yaklaşımlara değinen Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, robot teknolojilerinin Sanayi 4.0’a olan etkisini ele aldı.

Fuarın dikkat çeken teknolojileri arasında yer alan e-F@ctory konsepti, siber fizik sistemlerini kullanarak üretim süreçlerinde verimliliği artırmak ve üretimi dijitalleştirmek üzerine kurgulandı.

Sanayi 4.0'ın beklentilerini maksimum oranda karşılayacak bir mekanizmaya sahip olan konsept, fabrikaların üretim, bakım, IT ve yönetim kısımlarını birbirleriyle anlaşabilir hale getiriyor. Bunun yanı sıra, takım olmalarını sağlayarak her birinin ihtiyaçlarına uygun raporlar üretiyor. Üretim hattındaki tüm makine ve sistemlerin internet üzerinden haberleşmesini sağlarken aynı zamanda hız, maliyet tasarrufu, kalite ve verimlilik artışı yaratıyor.

İnsan iş gücünü asiste eden MELFA ASSISTA kolaboratif robotlar, fuar boyunca en çok merak edilen teknolojiler arasında yer aldı.

Çalışma alanlarını insanlarla paylaşabilen gelişmiş kolaboratif robot teknolojisi, robot kavramına ilişkin farklı bir yaklaşıma sahip bulunurken, sade, kolay ve esnek yapısıyla üretim sahalarına kolaylıkla entegre olabilen bu teknoloji, sistem mekaniği gereği aynı hareketi çok kez tekrar edebildiğinden insanın yüzlerce katı iş yapabiliyor. Böylece işletmelerin üretim kapasitesini artırarak rekabet avantajı sunuyor.

İnsan eli hassasiyetine sahip robotlarıyla da fuarın ilgi odağı olan Mitsubishi Electric, yüksek verim ve maksimum performans sağlayan bu teknolojilerle özellikle zor ve tehlikeli alanlarda iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından önemli avantajlar sunuyor.


- MELSERVO-J5 serisi, hibrit bir çalışma anlayışı ortaya koyuyor


Verilen bilgiye göre, fuarda tanıtılan Mitsubishi Electric inverter serisi, servo serisi Scada ve PLC teknolojilerinin akıllı fabrikalara sağladığı esneklik, hız ve verimlilik gibi kazanımlar ziyaretçilerden tam not aldı.

Enerji tasarrufu potansiyelini artıran FR-E800 inverter serisi, kalite, performans ve önleyici bakım yeteneklerini çok amaçlı tek bir inverterde bir araya getiriyor.

TSN-Time Sensitive Networking (Zamana Duyarlı Ağ) dahil birçok yerleşik ağda çalışabilen esnek ve kompakt seri, yapay zeka (AI) sayesinde son derece yüksek performanslı çalışabiliyor.

İnsan, makine ve çevrenin uyumu kavramına dayanan MELSERVO-J5 serisi, hibrit bir çalışma anlayışı ortaya koyuyor.

Geleceğin otomasyon ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak donanım ve teknolojisiyle sektörde büyük fark yaratan bu seri, daha uygun maliyet ve daha gelişmiş enerji verimliliği sağlıyor.

Denetleme ve düzenleme süreçlerini sıfır hata ile sürdürme amacıyla sektöre kazandırılan bu seri, kayıpları nötralize ediyor.

Üretim hatlarını gerçek zamanlı olarak izleme şansı sunan MELIPC ise geleneksel bilgisayarlardan farklı olarak yüksek hızda yüksek hassasiyetli cihaz kontrolü ve bilgi işleme yapabiliyor.

MELIPC sayesinde fabrikadaki veriler dışarı çıkarılmadan fabrika içerisinde gerçek zamanlı olarak analiz ediliyor ve böylece siber güvenlik tehlikeleri de çok yüksek oranda engelleniyor.


- "e-F@ctory ile her yer fabrikaya dönüşüyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen, fuarda hibrit bir sunum gerçekleştiren Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel, sanayinin yeni evresiyle birlikte iş yapış şekilleri, tüketicinin ihtiyacı olan ürünleri edinme şekilleri ve dolayısıyla o ürünlerin içeriklerinin de değiştiğini aktardı.

Aslında yeni endüstri evresinin de bu değişimin bir sonucu olduğunu belirten Bizel, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde hepimiz tedarik zincirindeki yapılanmanın da değişmesi gerektiğini anladık. Çok hızlı ve esnek bir şekilde kararlarımızı değiştirip satın alıyoruz ve aldığımız ürünün çok hızlı bir şekilde elimize ulaşmasını istiyoruz. Yeni düzen, tedarik zincirinin daha efektif işlemesini zorunlu kılıyor. Aynı şekilde ürünün bize özel kişiselleştirilmesini istiyoruz. Bu durum ise fabrikalardaki mevcut üretim bandının gelişmesini zorunlu kılıyor.

Biz şirket olarak tüm bu süreçlere e-F@ctory ile cevap veriyoruz. Konseptimiz üretim bandındaki tüm mevcut nesnelerin iletişim halinde olması ve gerçek zamanlı olarak takip edilebilmesini kapsıyor. Bu ise mağazanın, fabrikanın evinize kadar taşınması anlamına geliyor. Bu konsept sayesinde her yer fabrikaya dönüşüyor ve üretim, tüketiciler tarafından gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor."

Fabrika içerisindeki verilerin hızlı bir şekilde analiz edilip anlamlı hale getirilmesinin fabrika üretim döngüsü için çok kritik olduğunun altını çizen Bizel, Mitsubishi Electric'i diğerlerinden ayıran temel farkın tüm veri analizlerinin fabrika içinde yapılmadı olduğunu bildirdi.

Bizel, "Biz fabrikalarda çalışan makinelerin çalışırken çıkardığı titreşimleri anlamlı kılıyoruz. Bu titreşimleri dinleyerek tüketici karar verme sürecindeyken makinelerin durmaması için çıkarımlar yapıyoruz. Tüm bu süreçler fabrikanın içinde yürütülüyor ve geliştirmek için yoğun teknolojik alt yapı çalışması devam ediyor. Aynı şekilde bir robotun deneyimlerini başka bir robotla paylaşmasını sağlıyoruz. Bu sayede yeni endüstri çağında yapay zeka ile ürün-yaşam döngüsünü esnek hale getiriyoruz. Tüketicinin gözünü açıp kapatıncaya kadar verdiği kararlara karşı kendi kendine yanıt veren bir üretim bandını mümkün kılmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

#Mitsubishi Electric #Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Ürün Yönetimi ve Pazarlama Birim Müdürü Tolga Bizel
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