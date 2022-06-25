Mısır’ın ihracata kota getirmesi Kahramanmaraş’taki o sektörü zora soktu

Kahramanmaraş’taki metal mutfak eşyası sektörü, Mısır’ın ihracatçı şirketlere doların ülkeden çıkmaması için uyguladığı kotadan olumsuz etkilendi.

Alınan bilgilere göre, Mısır Merkez Bankası’nın ithalat işlemlerinde akreditif kullanımına ilişkin kararı, Türkiye’den Mısır’a ihracat yapan ülke ve şehirleri zora soktu. Mısır Merkez Bankası’nın akreditif (güvence) uygulamasında yaptığı ödememeler, geç ödemeler ve dövize getirdiği kota ile sektör en kritik günlerini yaşıyor. Ayrıca Mısır Merkez Bankası’nın ülkeden döviz çıkmaması adına yaptığı veya uyguladığı kota nedeniyle 2022 yılı metal mutfak eşyası sektörünün ihracat kaybı yaşayacağı bildirildi. Resmi olmayan ve şubat ayından bu yana uygulandığı iddia edilen kotaya göre, ihracatçı şirketlerin Mısır’a yaptığı ihracatta para çıkışının belli bir oranda kota uygulandığı iddia edildi. Hal böyle olunca; Türkiye’nin yüzde 72’sinin ve dünyanın de ortalama yüzde 10’nuna yakın metal mutfak eşyasını üreten Kahramanmaraş’taki sektör olumsuz etkilendi. Metal mutfak eşyası sektöründe Arap coğrafyasının Mısır başta olmak üzere tartışmasız en büyük üreticisi ve ihracatçısı olan Kahramanmaraş; Mısır’a 2019 yılında 80 milyon 303 bin dolar, 2020 yılında 94 milyon dolar, 2021 yılında ise 109 milyon dolar ihracat yaparak rekor kırmıştı. Öte yandan 2022 yılı Ocak- Mayıs döneminde Kahramanmaraş metal mutfak eşyaları ihracatı 50,5 milyon dolar, yıl sonu hedefinin sorunların çözülmesi halinde 121 milyon doların üzerinde (mevsimsel etkilerden arındırılmış) olacağı tahmin ediliyor.

“KMTSO da üyelerini bilgilendirdi”

Uygulanan kotanın devam etmesi halinde Kahramanmaraş metal mutfak eşyası sektörünün Avrupa pazarına yöneleceği ve Arap coğrafyasındaki başka ülkelere ihracat yapacağı vurgulandı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası da (KMTSO) üyelerini Mısır’ın bu uygulaması nedeniyle uyardı. Şubat ayından bu yana sürdüğü öğrenilen bu durum için KMTSO’dan yapılan yazılı açıklamada şunlara yer verildi:

“Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraşlı ihracatçıların yaşadığı sorunların çözümüne yönelik girişimlerde bulunmaya devam ediyor. Kahramanmaraşlı ihracatçıların Mısır’a ihracatta, bahse konu ülke kaynaklı yaşadığı akreditif sorunları, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası tarafından detaylarıyla Ticaret Bakanlığı’na iletilmişti. Ticaret Bakanlığı konu ile ilgili; Mısır’ın Şubat 2022 tarihinden itibaren uygulamaya koyduğu zorunlu akreditif uygulamasına ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini ve son dönemde Mısır’da yaşanan gelişmeler sebebiyle ülke içinden döviz çıkışını engellemek amacıyla verilen şifahi talimatlar uyarınca artık akreditif açılamamakta olduğunu bildirdi. Ayrıca, Mısır’da geçtiğimiz aylarda yaşanan yüksek devalüasyon, turizm ve Süveyş Kanalı gelirlerindeki düşüş ve Rusya’dan yaptığı büyük miktarlı buğday ithalatı nedeniyle Mısır’da büyük bir döviz ihtiyacı doğduğunu ve döviz dar boğazı azaldıkça bu tedbirlerin de yumuşatılmasının beklendiğini bildirdi. Zorunlu akreditif uygulaması kapsamında ihracatçılarımızın yaşadığı sorunlar Ticaret Bakanımız Mehmet Muş’un Mısır temasları çerçevesinde öncelikli gündem konusu teşkil etti. Ayrıca, konu ile ilgili olarak Mısır’daki Ticaret Bakanlığımız temsilcilikleri tarafından, başta Mısır Merkez Bankası olmak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu bildirildi. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmekte olduklarını ve üyelere güncel gelişmeler hakkında bilgi vermeye devam edeceklerini bildirdi.”