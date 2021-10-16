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Minikler cevizleri kurutup çuvallara doldurdu

Bursa’da küçük yaşlarına rağmen aile bütçelerine destek olmak için çalışan çocuklar, kuruttukları cevizleri satış için çuvallara dolduruyor.

Ekonomi 16.10.2021, 09:04
Minikler cevizleri kurutup çuvallara doldurdu

Bursa’da küçük yaşlarına rağmen aile bütçelerine destek olmak için çalışan çocuklar, kuruttukları cevizleri satış için çuvallara dolduruyor.

Mustafakemalpaşa ilçesinin Sünlük köyünde yaşayan Yağmur, Ada ve Deniz Uslu kardeşler, ailelerinin toplayıp kuruttuğu cevizleri kuruduktan sonra çuvallara dolduruyor. Küçük yaşlarına rağmen boylarından büyük kürekleri ellerine alan çocuklar, kuruyan cevizleri satışa sunmak için çuvallara dolduruyor. Cevizleri çuvallara doldurmakla kalmayan minikler, aynı zamanda cevizin faydalarını da anlatıyor. Yaşının kilosu 25 lira olan cevizler, kurutulduktan sonra kilosu 35 liradan satılıyor. Minik kardeşlerin satışa hazırladığı cevizler Türkiye’nin her yerine gönderiliyor.

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