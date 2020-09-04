Miniatürk Parkı’ndaki stant alanları kiraya verilecek

İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. tarafından Miniatürk Mini Türkiye Parkı içerisindeki iki adet stant alanı 3 yıllığına ihale ile kiraya verilecek.

İhale, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. ihale salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile 9 Eylül 2020 tarihinde saat 10:00’da yapılacak.