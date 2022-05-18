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Mineral deposu Delice tuzu dünya sofralarında: 10 ülkeye ihraç ediliyor

Kırıkkale’de fay hattı kırığından günlük 200 bin litre çıkan, doğal kaynak suyunun buharlaşmasıyla elde edilen coğrafi işaretli Delice tuzu, dünyaya açıldı. Mineral zenginliğiyle ön plana çıkan tuz, başta İngiltere, Almanya, Hollanda, Amerika, İsviçre ve Rusya olmak üzere 10 ülkeye gönderiliyor.

Ekonomi 18.05.2022, 10:07
Mineral deposu Delice tuzu dünya sofralarında: 10 ülkeye ihraç ediliyor

Kırıkkale’de fay hattı kırığından günlük 200 bin litre çıkan, doğal kaynak suyunun buharlaşmasıyla elde edilen coğrafi işaretli Delice tuzu, dünyaya açıldı. Mineral zenginliğiyle ön plana çıkan tuz, başta İngiltere, Almanya, Hollanda, Amerika, İsviçre ve Rusya olmak üzere 10 ülkeye gönderiliyor.

Kırıkkale’nin Delice ilçesinde üretilen tuz, doğal kaynak suyu tuzlasında tamamen doğal yollarla elde edilen ve mineral zenginliğiyle de öne çıkıyor. Dağların eteklerindeki fay hattından çıkan 200 bin litre doğal kaynak suyundan elde ediliyor. Toprak minerallerini toplayıp sera tipi havuzlarda güneş ışınlarıyla buharlaştırılmasıyla ortaya çıkan tuz, hijyenik koşullarda herhangi bir kimyasal işleme maruz kalmadan doğal yollarla üretilmesi dolayısıyla da ilgi görüyor. Özellikle magnezyum oranının yüksekliği, kimyasal işleme maruz kalmaması ve ödemi önlemesi nedeniyle diğer tuzlardan ayrılıyor. Coğrafi işaretli tuz, başta ABD, Almanya, İsviçre, İngiltere, Avustralya, Belçika, Kore ve Yeni Zelanda gibi ülkelere de ihracatı yapılıyor. Mineral zenginliği ile ön plana çıkan çıkan tuzun katı hali yurt içi ve yurt dışında ilgi görürken, sıvı hali de yurt dışına gönderiliyor. Magnezyum ve potasyum içeren Delice tuzunu, kramp ve eklem ağrılarına faydalı gelmesinden dolayı sporcularda tercih ediyor.

Mayi Tuz Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Gözüyukarı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, doğal kaynak suyunun bölgedeki toprak minerallerini toplayıp fay hattı kırığından gün yüzüne çıktığını söyledi.

"3 ay öncede coğrafi işaret alarak tescillenmiştir"

Bölgedeki tek iyot içeren toprakların Delice ilçesinde olduğunu ifade eden Gözüyukarı, "Yaklaşık bin 300 metre derinliğindeki bir fay kırığından geliyor. Bu bölgede tek iyot içeren topraklar buralardır. Toprakta ne kadar mineral varsa bu gezme esnasında bünyesine katıp çıkıyor. O yüzden Delice tuzu, dünyada en kaliteli tuz unvanına sahiptir ve yaklaşık 3 ay öncede coğrafi işaret alarak tescillenmiştir. Avrupa da ve dünyada tercih edilmesinin sebebi sodyum düşük ve mineral açısından da oldukça zengin olmasıdır" dedi.

"Şeker hastaları da çok rahatlıkla kullanabilir"

Delice tuzunu yaklaşık 10 ülkeye gönderdiklerini belirten Gözüyukarı, "İngiltere, Almanya, Hollanda ve Amerika başta olmak üzere İsviçre, Rusya gibi ülkelere gönderdik. Tuzumuzu genelde sporcular çok tercih ediyor. Çünkü inanılmaz derecede kramp ve eklem ağrılarını da yok ediyor. İçerisinde magnezyum potasyum dengesinden dolayı kramp ve eklem ağrıları olmuyor. Ayrıca potasyum oranının yüksek olması kalp sağlığı ve tansiyon açısından son derece önemli. Şeker hastaları da çok rahatlıkla kullanabilir" diye konuştu.

"Mikro plastik içermiyor"

Mineral bakımından dünyanın en kaliteli tuzu olduğunu literatür çalışmasıyla kanıtlandığını anlatan Gözüyukarı, "Kırıkkale Üniversitesi bir çalışma yaptı. Mineral bakımından dünyanın en kaliteli tuzu olduğunu literatür çalışmasıyla kanıtladı. Akdeniz Üniversitesi ile Osmangazi Üniversitesi kanser yönünden bir araştırma yaptı. Onlarda olumlu sonuçlar elde etti. Amerika’daki incelemede de en çok üzerinde durdukları konu; mikro plastik içermemesi" ifadesini kullandı.

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